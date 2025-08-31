Fey regresa a Venezuela: fecha, lugar y precio de entradas

Suscríbete a nuestros canales

Luego de varias especulaciones, finalmente la cantante Fey confirmó que, pisará Venezuela en el próximo mes de noviembre, cumpliendo con una de sus fechas agendadas en su tour "Fey Hits Tour".

El evento será producido por la empresa Ikaika Show y, en su cuenta de Instagram escribieron: "Venezuela!! La espera termino. Después de 28 años @fey regresa". La noticia emocionó a los fanáticos de la icónica artista de 53 años que, regresa más fuerte que nunca tras una larga ausencia.

Fey en Caracas: fecha, lugar y precio de entradas

La misma empresa organizadora indicó que, será el 29 de noviembre cuando los seguidores de la azteca disfrutarán de éxitos como "Subidón", "Media naranja" y el emblemático "Azúcar amargo".

¿Dónde será la cita? En la Concha Acústica de Bello Monte en Caracas, siendo esta la única función. Las entradas ya están disponibles en la página oficial de goliiive y en las taquillas físicas del CCCT en el nivel C2. Estos son los precios:

General: 10.750,02 bolívares

VIP: 15.050,33

La última vez de Fey en Venezuela

Sin duda alguna, el espectáculo de Fey en Venezuela significa una gran emoción para sus seguidores. La artista no pisa suelo venezolano desde 1997, cuando presentó su concierto "Tierna La Noche Tour" en el Poliedro de Caracas y en Maracaibo.

María Fernanda Blázquez Gil, como es su nombre real, se consolidó como una de las artistas más influyentes del pop latino desde su debut en 1995. Canciones de la talla de "Muévelo", "Te pertenezco" y "Gatos en el balcón", también la posicionaron en los primeros lugares de las listas musicales.