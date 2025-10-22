MLB: William Contreras, único venezolano entre los finalistas para este premio

Suscríbete a nuestros canales

A lo largo de la temporada 2025 y Playoffs de Grandes Ligas, William Contreras fue de los venezolanos más productivos, siendo un pieza clave en los éxitos de los Cerveceros de Milwaukee. El receptor criollo titular en su posición y esto se debe a su gran defensa, y también a la producción que ofrece con el madero.

El nacido en Puerto Cabello fue determinante en la obtención de la División Central de la Liga Nacional para su equipo y además, en la Postemporada aportó su granito de arena para arribar hasta la Serie de Campeonato. Gracias a ese rendimiento, es el único pelotero nacido en Venezuela que figura como finalista para el Bate de Plata en el Joven Circuito.

William Contreras buscará su tercer Bate de Plata

Este 22 de octubre, Contreras ha sido nominado nuevamente al Premio Silver Slugger 2025, buscando su tercer galardón consecutivo en la Liga Nacional. A pesar de no igualar su sobresaliente temporada de 2024, el careta mantuvo un rendimiento ofensivo sólido con 17 jonrones, 76 carreras impulsadas y un OPS+ de 111, un 11% por encima del promedio de la MLB. Su consistencia y poder en el plato continúan destacándose en una posición tradicionalmente conocida por su enfoque defensivo.

Además, Contreras es el único venezolano nominado en la Liga Nacional para este premio en 2025, un logro significativo que resalta su impacto en el béisbol de Grandes Ligas. Su presencia en la lista de finalistas, junto a Hunter Goodman de los Colorado Rockies y Will Smith de los Los Angeles Dodgers, subraya su estatus como uno de los receptores más destacados ofensivamente.

William Contreras gracias a sus números esta temporada 2025, ahora tiene de por vida 602 hits, 85 jonrones, 315 carreras remolcadas, 344 anotadas y una línea ofensiva de .273/.357/.805.