Una fiesta para la familia: La Rinconada anuncia show musical con Jessi Uribe y Emily Galaviz para el Simón Bolívar

El próximo domingo 26 de octubre de 2025, el Hipódromo La Rinconada acogerá la reunión 41 de la temporada hípica, fecha que marca la octava jornada del tercer meeting del año. El evento central de la programación será la celebración de la edición número 79 del Clásico Internacional Simón Bolívar en un recorrido de 2.400 metros.

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dio a conocer la tarde del martes 21 de octubre que, además del espectáculo tradicional de las carreras de caballos, un evento musical espera a toda la familia que asista al óvalo de Coche.

Fiesta familiar: Carreras Simón Bolívar La Rinconada

Tal como anunció el Superintendente de Actividades Hípicas Lícitas, Antonio Álvarez Cisneros, durante el sorteo de los puestos de partida para los 18 ejemplares del Clásico, la jornada del domingo invita a la familia a disfrutar de una experiencia completa: el programa incluye premios a repartir, música en vivo, refrigerios y muchas sorpresas más. La entrada será totalmente libre.

El cartel de artistas invitados presenta figuras de renombre internacional y nacional. Por un lado, se presenta Jessi Uribe, cantante y músico colombiano. Uribe es reconocido por su participación en los realities La Voz Colombia y A Otro Nivel del canal Caracol, y es el cantautor del popular tema "Dulce Pecado".

Por el lado de las féminas, el escenario recibe la voz de la joven cantante de música criolla Emily Galaviz. Esta artista, figura del género de los llanos venezolanos, se destaca por interpretar famosos temas de artistas del género y obtuvo un Disco de Oro en Spotify en Colombia tras alcanzar los cuatro millones de reproducciones.

Invitación: Carreras selectiva Reunión 41

De esta forma, la edición 79 del Clásico Internacional Simón Bolívar no solo define al campeón de la prueba hípica más importante del país, sino que también transforma a La Rinconada en un centro de entretenimiento masivo. El INH ratifica su compromiso de ofrecer a la afición venezolana una jornada de deporte y música inolvidable.