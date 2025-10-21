Máxima expectativa en La Rinconada por la reaparición de potro figurador en pruebas selectivas del 2024

Suscríbete a nuestros canales

Como es habitual, este domingo 26 de octubre de 2025, se llevará a cabo la reunión número 41 de actividades hípicas en el hipódromo de La Rinconada. La emocionante programación incluirá trece competencias, donde se destaca la nueva edición del Clásico “Simón Bolívar” (GI) como parte del calendario hípico nacional que pone fin al mencionado mes.

Este evento promete ofrecer una jornada llena de adrenalina y entretenimiento para todos los aficionados a las carreras de caballos acompañados del 5y6 nacional desde la séptima de la tarde.

Precisamente el juego del 5y6 nacional arribó a Bs 158.318.350,00 millones de bolívares en su monto sellado, convirtiéndose hasta hora en la cifra más alta en lo que va de año por 27 semanas consecutivas.

Programación Selectiva: La Rinconada Reaparece

Una de las competencias de la tarde se disputará a la altura de la undécima carrera, cuarta válida en recorrido de 1.400 metros especial para caballos nacionales e impostados de tres años debutantes o no ganadores, en la que participan un total de diez ejemplares que irán en búsqueda de un premio a repartir de Bs.2.800,00 más premiación adicional especial de $26.000.

Martinlouis es uno de los participantes, que para esta ocasión llevará el número uno en la gualdrapa, con la monta en esta ocasión del jinete profesional José Alejandro Rivero, y es entrenado ahora por Carlos Luis Uzcátegui para los colores del Stud ‘Yellowstone”, que regresa al óvalo caraqueño después de 322 días.

Al mismo tiempo utilizará solo el implemento Cc (Casquillos Correctivos), G (Guayos), Vendas (V), M (Martingala) y La (Lengua Amarrada).

La campaña general de este hijo de Slew’s Tizzy en Slammin Kat por Grand Slam, en la arena caraqueña es de dos actuaciones sin victorias. Pero hay que recordar que el debuto el 17 de noviembre del 2024 en el clásico “Antonio José de Sucre” carrera en la que arriba en el quinto lugar.

Posteriormente el ocho de diciembre del mismo año, arriba en el tercer lugar en el clásico “Comparación” en 1.600 metros carrera ganada por Bella del Nilo.

Martinlouis: Ejercicios La Rinconada Reunión 41

Oct 03 A. Parra. M E/P 14 27 40 53,3 (800) 67,4 2p 80,2 4p 95,3/ cómodo y mejorando con remate de 13,3.

Oct 10 G. Flores E/P 16 30,4 45,1 58,1 (800) 2V, 71,1 2p 85,2/ de carrerón, cómodo con remate de 13. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.