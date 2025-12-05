Farándula

Cantante venezolana hará concierto en honor a Celia Cruz ¡Imperdible!

La Concha Acústica de Bello Monte vibrará con los éxitos de la intérprete de "Ríe y llora" 

Elvis González
Viernes, 05 de diciembre de 2025 a las 04:15 pm
Celia Cruz / Cortesía
La cantante cubana Celia Cruz, será honrada en Caracas por Trina Medina. Será el próximo 14 de diciembre que la artista venezolana entonará a todo pulmón grandes éxitos de la querida y extrañada “Guarachera de Cuba”.

Un show con mucha “Azúcar”

El show lleva por nombre “Azúcar Eterna”, y no solo tendrá la potente voz de Trina Medina, sino también de otras figuras importantes del país, como Joseph Amado y Alfredo Naranjo.

El concierto ser realizará a las seis de la tarde, en La Concha Acústica de Bello Monte, teniendo el precio de las entradas $40.

“Prepárate para una noche legendaria donde Trina Medina y otros te harán bailar sin parar, reviviendo los éxitos de los inmortales de Celia Cruz, Héctor Lavoe, y Eddie Palmieri” dicen en la promoción del show.

Será una noche con la energía de una rumba que solo la salsa sabe dar y más en la voz de Trina, hija de la fallecida cantante Canelita Medina.

Entradas a la venta

Los boletos para el show están disponibles a través de www.liveri.com.ve @liveri.ve,  www.goliiive.com @goliiive.ve, taquillas de Cinex a nivel nacional y aceptan pagos con Cashea.

