Este hubiera sido el grupo de Venezuela en el Mundial 2026

Bajo la mirada de miles de personas se realizó el sorteo de la fase de grupos para el Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá en el 2026.

El evento futbolístico más importante ya conoció como quedaron conformados los 12 grupos y cada uno de los 48 países comenzarán desde ya su preparación para buscar alzar el trofeo.

Sin embargo, para los venezolanos este sorteo dejó un sabor amargo luego de que la Vinotinto no pudiera clasificarse con un formato tan benevolente en las eliminatorias suramericanas y no poder emular lo que sí lograron selecciones como; Nueva Caledonia, Curazao, Cabo Verde o Haití, quienes se metieron por primera vez en la justa mundial.

Tras el descalabro de la última jornada ante Colombia la selección, que dirigía Fernando Batista, perdió la oportunidad de asistir al Mundial tras desperdiciar el boleto al repechaje, que a la postre, conquistó Bolivia.

Ahora, un caso hipotético queda sobre la mesa, y es que sí la Vinotinto hubiera logrado clasificarse, y ganar esa final del repechaje, estaría compartiendo el grupo I con la selección de Francia (actual subcampeona), la siempre complicada selección africana de Senegal y la Noruega de Erling Haaland, Martín Odegaard y compañía.