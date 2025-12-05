LVBP: Ronald Acuña padre habla de lo que significa tener a Ronald y Luisangel jugando en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025-2026 de la LVBP ha tenido un desfile de peloteros grandesligas en las últimas semanas, algo que sin duda ha revalorizado más el torneo. Entre esas grandes figuras destacan Ronald Acuña Jr. y Luisangel Acuña, quienes comparten mismos objetivos pero con equipos distintos.

Justamente, los hermanos Acuña coincidieron sobre el terreno de juego durante la jornada del miércoles 3 de diciembre, específicamente en el Fórum de Macuto. Allí, los Cardenales de Lara se quedaron con la victoria por 6 a 5 sobre Tiburones de La Guaira, a pesar de que La Bestia sacó a relucir su poder con un enorme cuadrangular.

Una familia Acuña 100% orgullosa de sus muchachos

El 2025 quedará en la memoria de la familia Acuña, ya que tanto Ronald Acuña Jr. como Luisangel Acuña no solo compartieron escenario en la LVBP, sino también en la MLB. Momentos como esos no se ven todos los días en el mundo del beisbol, y es por eso que cuando suceden siempre tienen un sabor bastante especial.

"Es un orgullo. Estoy contento de verlos jugar acá en Venezuela, con la familia, ya que todos no los pueden ir a ver a los Estados Unidos", comentó Ronald Acuña padre para el medio La Guaira Digital, luego del juego del miércoles.

Asimismo, también señaló que el talento innato de los dos peloteros se complementó con la disciplina y la pasión que le inculcaron sus tíos, quienes cuentan con una cuota importante en el éxito de ambos.

"La disciplina y pasión por el beisbol no viene de mi, eso viene de José Escobar, Kelvim Escobar, Alcides Escobar, quienes tienen tiempo en esto. Creo que todo eso viene de ahí", finalizó.

En lo que va de la temporada 2025-2026 de la LVBP, Ronald Acuña Jr. ha participado en cinco encuentros con Tiburones, acumulando dos cuadrangulares, cuatro carreras impulsadas y seis anotadas. Por su parte, Luisangel Acuña ya ha disputado 27 compromisos con Cardenales, en los que ha aportado con cinco jonrones, 20 empujadas y 21 anotadas.