LVBP: Luisangel Acuña no para de producir y suma un nuevo cuadrangular a sus estadísticas

Suscríbete a nuestros canales

Cardenales de Lara andan enrachado y eso les ha dado un buen impulso en la tabla de posiciones. Gran parte de ese presente que viven se debe a la producción de varios de sus peloteros, siendo uno de ellos Luisangel Acuña.

El grandeliga venezolano no ha parado de batear, y en cuatro de sus últimas cinco presentaciones siempre ha colaborado o con carreras anotadas o con impulsadas. Justamente, en la noche de este jueves extendió su buen momento con un enorme cuadrangular.

Luisangel, en modo jonronero

El conjunto crepuscular mide fuerzas contra Bravos de Margarita, en el Estadio Nueva Esparta, con la intención de acercarse más a la zona alta de la clasificación. Y es que por momentos tomó ventaja en la isla gracias a la conexión de Luisangel Acuña, que ahora pasó a ser el segundo pelotero con más vuelacercas del equipo en lo que va de la temporada.

Todo sucedió a la altura del tercer inning, cuando los de casa apenas ganaban por una rayita. Allí, el infielder venezolano desapareció la pelota por todo el jardín izquierdo, llevándose consigo a Ildemaro Vargas para darle la victoria parcial a Cardenales de Lara.

Ahora, Luisangel Acuña acumula cinco jonrones en esta 2025-2026, su mejor cifra de cuadrangulares en una zafra. A eso hay que añadirle que cuenta con 20 carreras impulsadas y 21 anotadas, así como .278 de promedio al bate.