El Miss Venezuela 2025 elige a sus 12 finalistas

Suscríbete a nuestros canales
Tras un impresionante opening en honor a Maite Delgado por su animación número 20 del Miss Venezuela, la organización dio a conocer las 12 semifinalistas que siguen en la carrera por quedarse con la corona que hasta hoy 4 de diciembre le pertenece a Stephany Abasali.
NOTAS RELACIONADAS
Acompañada de José Andrés Padrón, la animadora número 1 del país dio a conocer a las reinas que convencieron al jurado presente en el Espacio Líder del Centro Comercial Líder en Caracas.
Vale recordar que, el jurado está conformado por: Sthefany Gutiérrez, Milagros Zambrano, Mariana Jiménez, Thalía Olvino, Luiseth Materán y Osmariel Villalobos.
12 finalistas del Miss Venezuela 2025
- Miss Sucre - Rosángel Mundaraín
- Miss Delta Amacuro - Kelly Maita
- Miss Barinas - Anabelly Ojeda
- Miss Táchira - Valeria del Amor
- Miss Portuguesa - Génesis Mendoza
- Miss Bolívar - Yosdany Navarro
- Miss Dependencias Federales - Valentina Martínez
- Miss Monagas - Gabriela Villegas
- Miss Yaracuy - Gabriela de la Cruz
- Miss Miranda - Clara Vegas
- Miss Mérida - Milena Paola Soto
- Miss Amazonas - María Evangelista Alayón