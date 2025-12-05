Farándula

El Miss Venezuela 2025 elige a sus 12 finalistas

Bárbara Chirino
Jueves, 04 de diciembre de 2025 a las 09:09 pm

La animadora número 1 del país dio a conocer a las reinas que convencieron al jurado presente en el Espacio Líder 

Tras un impresionante opening en honor a Maite Delgado por su animación número 20 del Miss Venezuela, la organización dio a conocer las 12 semifinalistas que siguen en la carrera por quedarse con la corona que hasta hoy 4 de diciembre le pertenece a Stephany Abasali.

Acompañada de José Andrés Padrón, la animadora número 1 del país dio a conocer a las reinas que convencieron al jurado presente en el Espacio Líder del Centro Comercial Líder en Caracas. 

Vale recordar que, el jurado está conformado por: Sthefany Gutiérrez, Milagros Zambrano, Mariana Jiménez, Thalía Olvino, Luiseth Materán y Osmariel Villalobos.

12 finalistas del Miss Venezuela 2025

  • Miss Sucre - Rosángel Mundaraín
  • Miss Delta Amacuro - Kelly Maita
  • Miss Barinas - Anabelly Ojeda
  • Miss Táchira - Valeria del Amor
  • Miss Portuguesa - Génesis Mendoza
  • Miss Bolívar - Yosdany Navarro

  • Miss Dependencias Federales - Valentina Martínez
  • Miss Monagas - Gabriela Villegas
  • Miss Yaracuy - Gabriela de la Cruz
  • Miss Miranda - Clara Vegas
  • Miss Mérida - Milena Paola Soto
  • Miss Amazonas - María Evangelista Alayón

