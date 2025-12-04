LVBP: Hernán Pérez tratará de extender esta increíble racha ante Leones del Caracas

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este jueves pinta para ser nuevamente positiva para Hernán Pérez, quien continúa en un momento dulce con el madero. Y es que su presencia será vital para unos Caribes de Anzoátegui que visitan el Estadio Monumental, donde medirán fuerzas contra Leones del Caracas.

Desde su llegada a la Tribu, el oriundo de Villa de Cura no ha parado de aportar al grupo de diferentes maneras, ya sea con su defensa, su bate o su liderazgo. De hecho, podría decirse que parte de la clave del éxito de los orientales en esta temporada 2025-2026 de la LVBP radica en el experimentado pelotero.

Hernán, el peligro para los lanzadores capitalinos

Si hay un bateador al cual le deben temer los lanzadores de Leones del Caracas este jueves, ese sin dudas es Hernán Pérez. Ciertamente, Caribes cuenta con otras armas letales en su lineup, pero lo cierto del caso es que el antesalista cuenta con una increíble racha que espera seguir extendiendo.

Previo a este choque en el Monumental, Hernán acumula 24 encuentros embasándose de una u otra manera. Por supuesto, hay algunos detalles como el del pasado 29 de noviembre, cuando solo llegó a la inicial tras un error en fildeo; así como en otras dos presentaciones en las que negoció bases por bolas.

En líneas generales se podría decir que de los 24 juegos de esta racha que inició el 4 de noviembre, en 21 siempre conectó al menos un imparable. Además, a eso habría que agregarle que ocho son multi-hit.

Números de Hernán Pérez en la temporada 2025-2026 de la LVBP