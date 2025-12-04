Estos son los precios para el amistoso entre México vs Portugal

Suscríbete a nuestros canales

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó dos encuentros amistosos de primer nivel que servirán como preparación estelar para la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026, contra Portugal y Bélgica.

Si bien el foco deportivo está en medir fuerzas con dos potencias europeas, el partido contra la selección lusa ha encendido los reflectores económicos.

El duelo contra Portugal, programado para el 28 de marzo de 2026 y que marcará la reapertura del renovado Estadio Azteca, se perfila para ser un hito financiero sin precedentes en el fútbol mexicano.

Taquilla récord

Según información revelada por el periodista de TUDN, Alejandro de la Rosa, la recaudación por concepto de taquilla para el partido entre México y Portugal se convertirá en la más grande jamás registrada en la historia del estadio en un encuentro de fútbol.

Se estima que la taquilla total del evento alcanzará un promedio impresionante de 115 a 120 millones de pesos mexicanos (mdp).

Este volumen de ingresos se explica por varios factores convergentes:

El Regreso al Azteca El presencia de Cristiano Ronaldo

La gira europea y el impacto económico

Los dos partidos amistosos, contra Portugal y el segundo ante Bélgica, buscan ser un termómetro de alto nivel para el "Tri" en el inicio de la cuenta regresiva hacia su Copa del Mundo.

Sin embargo, es el duelo en casa el que ha capturado la atención por su potencial económico. La histórica cifra de taquilla de 115-120 mdp no solo beneficia a las arcas de la FMF, sino que también subraya el enorme poder de convocatoria que tiene la Selección Mexicana cuando se enfrenta a una potencia con figuras globales.

La venta de boletos para el encuentro se convertirá en una carrera contra reloj para los aficionados, quienes están dispuestos a pagar cifras elevadas para asegurar su presencia en un evento que combina historia, reinauguración y la posible última oportunidad de ver a Cristiano Ronaldo jugar en un Mundial.