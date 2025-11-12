La Selección de México se "roba" un prospecto de la Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto ha recibido malas noticias con respecto a uno de sus jóvenes talentos con doble nacionalidad.

Pablo Ibarra, polivalente defensor que fue capitán de la Sub-19 de Pumas y pieza clave en la participación de Venezuela en el Mundial Sub-17 de 2023, ha sido tentado por la selección mexicana, participando recientemente en un entrenamiento de sparring con la absoluta "azteca".

Este movimiento del fútbol mexicano representa un duro golpe para el proyecto de selecciones juveniles de la FVF, que ahora ve cómo uno de sus prospectos es cortejado activamente por otra federación.

La proximidad con el Tri

El zaguero de 19 años, se encuentra en un momento de crecimiento profesional significativo. Hoy en día, no solo es capitán de la categoría Sub-19, sino que ya entrena de forma regular con el primer equipo, demostrando su potencial y la confianza que el cuerpo técnico mexicano deposita en él.

Su caso es especialmente sensible para Venezuela, pues el jugador ya ha defendido los colores patrios en una cita de máxima relevancia. Bajo la dirección de Ricardo Valiño, Pablo Ibarra fue un jugador fundamental en la línea defensiva venezolana que disputó el Mundial de la categoría.

Sin embargo, desde su participación no ha recibido más llamados por parte de la FVF. Esta falta de continuidad en las convocatorias, quizás motivada por la transición de categorías o por la reestructuración de los planes, ha dejado un vacío que la Federación Mexicana ha sabido aprovechar.

Lucha constante entre ambos países

Desde hace varios meses se generó una lucha constante entre la FVF y otras federaciones, por asegurar el compromiso de los jóvenes talentos nacidos o formados en el extranjero, pero con raíces venezolanas.

Esta situación se contrapone con el éxito reciente de la Vinotinto en asegurar otros prospectos. En las últimas dos fechas FIFA, Venezuela logró convocar a Ángel Azuaje, un central de 21 años nacido en Monterrey.

Además, el propio jugador afirmó públicamente su sueño de vestir los colores de Venezuela, un compromiso que la FVF logró afianzar a tiempo.