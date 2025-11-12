¿Cuál podría ser el XI de la Vinotinto bajo el mando de Fernando Aristeguieta?

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto se prepara para enfrentar a Australia en un amistoso de la doble fecha FIFA de noviembre, que se celebrará este viernes 14 de noviembre en el Shell Energy Stadium a las 10:30 PM (hora de Venezuela).

Este encuentro marca una nueva era, aunque sea de forma interina, con Fernando Aristeguieta asumiendo el rol de seleccionador de la Absoluta. El "Colorado" tiene la oportunidad de dejar una impresión positiva, buscando demostrar su valía para ser considerado en el futuro proceso de la selección.

Tomando como referencia la filosofía de juego que implementó en el Caracas FC, donde priorizó la disciplina táctica y la explotación de la velocidad por las bandas, y analizando la lista de convocados actual, el posible once titular que podría estrenar como DT de la Vinotinto se perfila de la siguiente manera:

Un 4-3-3 clásico

Fernando Aristeguieta se inclinaría por un esquema 4-3-3 bien definido, buscando el equilibrio entre una defensa sólida de cuatro y un mediocampo de tres que permita tanto la contención como la distribución rápida hacia los extremos ofensivos.

Portero: Wuilker Faríñez

Defensas: Ronald Hernández, Nahuel Ferraresi, Teo Quintero, Alessandro Milani

Mediocampistas: Carlos Faya, Cristian Cásseres Jr., Telasco Segovia

Delanteros: David Martínez, Jesús Ramírez y Gleiker Mendoza

Fecha FIFA para probar jugadores

En dicho once aparece una mezcla de la veteranía de jugadores como Faríñez, Cásseres y Hernández; con la juventud de Segovia, Martínez y Mendoza. Otros nombres como Ángel Azuaje, Adrián Cova, Luis Balbo, Kevin Kelsy, Ender Echenique, José Chávez o Alejandro Marqués también podrían entrar en la titular.

Sin dudas, el objetivo principal de esta convocatoria es darle la oportunidad a piezas que nunca han debutado o que, por cualquier motivo, no fueron tomados en cuenta en el anterior proceso liderado por Fernando Batista.