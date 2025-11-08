Joven venezolano celebra su convocatoria con la Vinotinto con este gol en Europa

Suscríbete a nuestros canales

El defensor venezolano Adrián Cova está viviendo, sin duda, la mejor semana de su carrera profesional. El lateral derecho del Lokomotiv Plovdiv de la Primera División de Bulgaria consolidó un doblete de buenas noticias.

Este viernes recibió su primera e histórica convocatoria con la Absoluta Vinotinto, y tan solo un día después, se vistió de héroe al darle la victoria a su equipo.

Momento dulce para Cova

El cuerpo técnico interino de la Vinotinto, liderado por Fernando Aristeguieta, incluyó el nombre de Adrián Cova en la extensa lista de defensores para los próximos amistosos de la Fecha FIFA de noviembre contra Australia y Canadá.

Con 24 años forma parte de esa nueva camada de jugadores que el "colorado" busca visibilizar, rompiendo esquemas y dando oportunidad a talentos que militan en ligas menos tradicionales, pero con un rendimiento constante y destacado.

Celebra su convocatoria con gol

Lejos de conformarse con la gran noticia de su llamado a la selección, Adrián Cova demostró su compromiso y gran momento de forma este sábado 8 de noviembre.

El lateral derecho anotó el único gol del partido (1-0) entre el Lokomotiv Plovdiv y Beroe, un tanto crucial que le permite a su equipo seguir luchando por los primeros puestos en la tabla (van terceros con 27 puntos). Además, fue elegido como el mejor jugador del compromiso (MVP).

Sus números hasta ahora han sido muy positivo, registrando tres goles y una asistencia en 14 partidos disputados en lo que va de temporada. Dichas estadísticas son excepcionales para un defensor y reflejan una capacidad de desborde y llegada al área que escasea en su posición dentro del fútbol venezolano.

Su gran semana culmina un esfuerzo sostenido, y ahora el reto es trasladar esa confianza y ese rendimiento a los entrenamientos de la selección, demostrando que está listo para competir por un puesto en la zaga Vinotinto de cara a los futuros desafíos internacionales.