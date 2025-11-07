Jugadores del FUTVE no pasan desapercibidos en la última convocatoria de la Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

Una nueva Fecha FIFA se acerca y la Vinotinto será parte de ella. En esta ocasión, el combinado venezolano estará bajo el mando del estratega Fernando Aristeguieta, quien asume las riendas en calidad de interino para enfrentar a Australia y Canadá los días 14 y 18 de noviembre, respectivamente.

Durante este viernes, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), mediante sus redes sociales, publicó la convocatoria para dichos compromisos. Entre los 35 elegidos, un total de siete hacen vida en la Liga FUTVE, lo que da a entender que el torneo local continúa aportando con sus talentos.

El FUTVE siempre presente en la Vinotinto

Esta doble Fecha FIFA significa la última del año, ya que el calendario internacional entrará en pausa hasta la primera ventana de 2026. Por ende, será importante para la Vinotinto mantener el ritmo competitivo, más allá de que no haya podido clasificar al Mundial del próximo año, y que tampoco cuente con un seleccionador fijo.

Dicho esto, el entrenador Fernando Aristeguieta tendrá la misión no solo de sacar resultados positivos, sino además darle mayor vistosidad al juego de la selección venezolana. Para ello también llamó a esos jugadores de la Liga FUTVE que han demostrado un nivel altísimo en los últimos meses.

Porteros

Miguel Silva | UCV FC

Cristopher Varela | Deportivo La Guaira

Defensa

Yordan Osorio | Deportivo La Guaira

Mediocampistas

Jeferson Caraballo | Monagas SC

Carlos Faya | Deportivo La Guaira

José Hernández Chávez | Caracas FC

Keiber Lamadrid | Deportivo La Guaira

Vale recordar que solo Varela y Faya repiten en comparación de la convocatoria de la Fecha FIFA del pasado mes de octubre. De hecho, como muchos saben, Osorio siempre fue un referente de la zaga vinotinto, y gracias a sus buenas actuaciones recientes con Deportivo La Guaira se ganó su regreso a la selección.

En el caso de Caraballo y Lamadrid, son las dos novedades del torneo local de menor edad (al igual que Faya), con 23 y 21, respectivamente. Mientras el primero se destaca más por la creación con el Monagas SC, el segundo ha sobresalido por su presión alta con el elenco litoralense.

Finalmente, Silva aparece como el portero de la UCV FC, campeón del Torneo Apertura, y cuya portería fue la segunda menos batida en aquel entonces. A su vez, Hernández Chávez es la actual sensación del Torneo Clausura, donde el Caracas FC busca regresar a una final de su mano y de la del entrenador Fernando Aristeguieta.