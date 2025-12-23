NBA: Estos serán los juegos que se disputarán en Navidad

Suscríbete a nuestros canales

Por: Luis Alfonso L. Meza

La máxima competición del baloncesto sacó a la luz los horarios de los encuentros que se llevarán a cabo el próximo 25 de diciembre.

La primera cita del día será entre Knicks y Cavaliers a la 1:00 pm. Un cruce interesante en donde veremos a Donovan Mitchell como la principal figura ofensiva de Cleveland, ante a un conjunto neoyorquino que siempre destaca y eleva su rendimiento frente a este tipo de rivales.

La NBA tiene juegos en Navidad

A las 3:30 OKC recibirá en casa a los Spurs en duelo en donde la atención estará puesta, por un lado, en la presencia de Victor Wembanyama, y por el otro, en Shai Gilgeous-Alexander. Ambos protagonistas en sus equipos y joyas de la NBA.

Cerrando la tarde, a las 6:00 pm será el turno de los Warriors de Stephen Curry contra los Mavericks de Antony Davis en el Chase Center de San Francisco.

Ya en la noche, Houston Rockets recibirá a Los Ángeles Lakers a las 9:00 pm en un partido que sin dudas concentrará la atención de todos y que será uno de los platos fuertes del especial navideño. Por último, el cierre de la jornada lo protagonizarán Minnesota Timberwolves vs Denver Nuggets con Anthony Edwards y Nikola Jokić como las estrellas principales.

