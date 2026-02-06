Lo que el programa no dice: Los ejemplares con más "motor" para este domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

¡Todo listo en el óvalo de Coche! Este domingo 8 de febrero, el clarín sonará a la 1:25 p.m. para dar inicio a la reunión 06. Nos esperan 11 emocionantes carreras, que incluyen una Condicional Especial que promete máxima adrenalina en La Rinconada.

La Rinconada carreras en vivo: Ejemplares con Fuerza Dividendos

Big Hurricane (Usa): Este ejemplar importado debutó en un lote selectivo, enfrentando el handicap del puesto de pista 14. Pese a no tener la mejor salida, se mantuvo en la pelea durante todo el trayecto. Ahora, ante una nómina de apenas seis rivales, sus posibilidades crecen exponencialmente; el descargo de 4 kilos del aprendiz Félix Márquez debería ser el factor determinante para asegurar la victoria.

Encantadora: Esta yegua la vimos ganar muy bien en su anterior y por la condición que atraviesa no debería tener problemas de adjudicarse un nuevo triunfo a pesar de ir subida de lote. Pasa a las manos del “Campeón” Capriles y para el entrenador Humberto Correia en entrevista previa su pupila ya ganó.

El Gran Barlovento: Bajo la tutela de Lanz, este ejemplar llega precedido de excelentes reportes y con la etiqueta de gran favorito. Jean Carlos Rodríguez, quien lo conoce a la perfección, será el encargado de conducirlo tras habérsele corregido varios detalles físicos. Todo indica que, tras siete actuaciones, el escenario está servido para que finalmente logre su primera victoria.

Jugada larga 5y6 nacional: La Rinconada

Esta información sirve para aquellos aficionados que buscan jugar más allá de los ganadores. Una de las que gusta para este tipo de jugada es la yegua Bella Zafiro que participa en la primera válida para el juego de las mayorías, con la monta del jinete aprendiz Ángel Ybarra que ya la conoce y al obtener una buena partida será el que más corra en los metros finales.