El aprendiz Félix Márquez: “Se esta viendo los resultados y este domingo pueden llegar más triunfos”

La constancia ha comenzado a rendir frutos para el aprendiz Márquez, quien finalmente ve materializado el esfuerzo de tantas mañanas de sacrificio. Actualmente, el joven fusta acumula cuatro victorias, cifra que lo proyecta al segundo lugar de la estadística en un emocionante empate con otros dos profesionales del látigo.

Jinete Aprendiz: Nuevos Compromisos La Rinconada

Tras finalizar sus labores de ajuste con varios ejemplares este miércoles 4 de febrero, Márquez hizo un alto en su jornada para conversar ante las cámaras de Meridiano Web. Con la humildad que lo caracteriza, analizó con claridad el compromiso de sus conducidos y las posibilidades reales que tiene de seguir visitando el recinto de ganadores este domingo.

Tu primer compromiso de la tarde es con el importado Big Hurricane en yunta con Riccardo D’Angelo.

- Aunque no he tenido la oportunidad de galoparlo personalmente, ya que el ejemplar requiere de un traqueador específico, su condición en cancha es impecable. Por lo que he podido observar en sus aprontes, llega en excelente forma y, al enfrentar a un lote tan parejo, confío plenamente en que estaremos decidiendo la carrera en el nombre de Dios.

Para el 5y6 nacional luego de 56 días estarás en el lomo de la yegua Queen Victoria.

- Tuve la oportunidad de debutar a esta yegua y, para este compromiso, se encuentra mucho más puesta. Se siente una potranca más madura y equilibrada, por lo que esperamos realizar una excelente carrera y estar en la definición.

Por primera vez en el lomo del veloz Vida que es parte de la nómina de la tercera válida.

-Este caballo todas las corre bien, de verdad que él tiene mucha clase. Todas las carreras las pelea y esperamos que decida este domingo.

Por último, en recorrido de 1.100 metros le otorgas importante descargo al ejemplar Maximus Fortune.

-Este ejemplar lo trabaje el día de hoy (miércoles), él caballo atraviesa buenas condiciones y estoy seguro que dará la pelea en esta competencia.