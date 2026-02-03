Desorden Público pondrá a vibrar la apertura de la Serie de las Américas Gran Caracas 2026

Suscríbete a nuestros canales

La banda de rock venezolana Desorden Público estará encargada de encender el escenario principal del FanFest durante la inauguración de la Serie de las Américas Gran Caracas 2026, programada para el 05 de febrero.

Con más de 40 años de trayectoria en la música, la agrupación liderada por Horacio Blanco plasmará su energía característica en el Estadio Monumental Simón Bolívar con canciones como “Tiembla”, “Allá Cayó” y “La Danza de los Esqueletos”, éxitos que marcaron su carrera en Venezuela.

Los nominados al Grammy 2016 por el álbum “Pa’ Fuera” han sido una ventana del reflejo de la sociedad por medio de sus canciones críticas y pegajosas, una identidad que mantienen a pesar de los años.

Desde la fundación de Desorden Público en 1985, su presencia en festivales y escenarios importantes ha crecido exponencialmente y consolidado su sello como un referente obligatorio del rock latinoamericano.

Además, su participación como artista principal en el evento de talla internacional de beisbol, reafirma la importancia de la música en torneos deportivos. “El cierre de la jornada inaugural será una explosión de energía y nostalgia para todas las generaciones”, asegura la organización.

Por último, la Serie de las Américas Gran Caracas 2026 es el escenario perfecto para unión del deporte, la cultura y hermandad entre los seis países que visitarán suelo venezolano hasta el 13 de febrero cuando se dispute la gran final entre alguno de los siguientes países: Venezuela, Cuba, Panamá, Nicaragua, Colombia, Curazao y Argentina.