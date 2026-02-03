Una seisañera de lujo busca silenciar las tribunas de La Rinconada en el evento central del domingo

Suscríbete a nuestros canales

El primer meeting de la temporada 2026 mantiene un ritmo vertiginoso en el Hipódromo La Rinconada. El emblemático recinto de Coche se prepara para recibir la reunión número seis del año este domingo 8 de febrero, en una jornada que promete emociones intensas para la afición hípica venezolana. La cartelera consta de 11 competencias de alto nivel, entre las cuales destaca un evento de jerarquía que acapara la atención de los analistas.

Condicional Especial: Yeguas Maduras Princesa Manuela Retorno La Rinconada

El punto focal de la tarde se ubica en la décima carrera, quinta válida para el juego del 5y6 nacional. Se trata de una Condicional Especial reservada para yeguas de cuatro y más años, ganadoras, tanto nacionales como importadas. En esta prueba, la veterana de seis años Princesa Manuela (2) marca su esperado retorno a la competición tras un largo paréntesis de 203 días de inactividad. Para este compromiso, la conducirá el jinete profesional Yoelbis González, quien posee experiencia previa en el sillín de la yegua y conoce a la perfección los recursos necesarios para guiarla hacia la victoria.

El historial de esta hija de A.P. Xcellent en Gran Sofi avala su condición de contendiente de primer orden. Su hito más reciente y significativo ocurrió el pasado 8 de junio de 2025, fecha en la que conquistó una brillante victoria en el Clásico "Bambera". En aquella ocasión, detuvo los cronómetros en un tiempo de 111” exactos para el exigente trayecto de 1.800 metros, lo cual ratificó su clase y resistencia en las distancias de aliento.

Posteriormente, la zaina cumplió campaña en otra prueba selectiva de relevancia; sin embargo, en aquel evento, las autoridades hípicas procedieron a su descalificación.

Bajo la tutela del entrenador Luis Peraza, la defensora de las sedas del Stud "Shibari Co" ostenta una hoja de servicios de 21 actuaciones con cinco triunfos. Su reaparición en este lote especial añade un ingrediente de intriga y clase a la jugada del 5y6, donde la seisañera buscará demostrar que el descanso fue el aliado perfecto para recuperar su mejor condición física.

Ejercicios: Princesa Manuela La Rinconada

Ene 24 Y. González E/S 13,4 26,1 38,2 (600) 50,4 2p 64,2 4p 79,4/ animada al final, respondió con remate de 12,1.

Ene 31 Y. González E/S 14,3 26,2 38,2 (600) 51,2 2p 64,4 4p 79,1/ 95,3/7 muy cómoda y muy bien con remate de 12. Dio a conocer la División de tomatiempos del INH.