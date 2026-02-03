Real Sociedad de Jon Aramburu busca la semifinales de Copa del Rey con importantes bajas

Suscríbete a nuestros canales

La ausencia de Ander Barrenetxea, quien sigue de baja por un problema muscular, y la de Jon Karrikaburu, que parece ser por decisión técnica, son las principales novedades en la convocatoria de la Real Sociedad para su enfrentamiento de mañana contra el Alavés en Mendizorroza, correspondiente a los Cuartos de final en la presente temporada de la Copa del Rey de este martes 3 de febrero.

Además, el regreso de Duje Caleta-Car, quien estuvo sancionado en el derbi del domingo, también destaca entre las novedades en la lista de convocados. Con Barrenetxea y Take Kubo fuera de combate, y la decisión de Matarazzo de no contar con Karrikaburu, el ataque de la Real Sociedad parece estar reducido a Mikel Oyarzabal y Gonçalo Guedes como opciones más fijas. Aunque es posible que el entrenador decida sentar a uno de ellos y dar entrada a Óskarsson en el once inicial, también existe la opción de que los tres jueguen desde el comienzo, dependiendo de la estrategia que elija Matarazzo para este partido tan crucial.

En cuanto a la formación, si el sistema habitual de juego se mantiene, podría haber espacio para un 1-5-2-2-1, lo que permitiría la inclusión de Álvaro Odriozola y Duje Caleta-Car en la alineación titular. Con estas variaciones tácticas y las ausencias importantes, la oncena buscará sacar adelante el partido y continuar su camino en la Copa del Rey frente a Alavés.

Convocatoria Real Sociedad para Copa del Rey