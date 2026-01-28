Fútbol Español

Cuartos de final de la Copa del Rey: Mira aquí todos los juegos gratis

El fútbol español se vive en grande en Venezuela con la transmisión en vivo y gratis de todos los partidos de los cuartos de final de la Copa del Rey 2025-2026

Meridiano

Miércoles, 28 de enero de 2026 a las 01:40 pm
FC Barcelona / FOTO: Cortesía
Por Andrea Matos Viveiros

Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes, transmitirá todos los encuentros de los cuartos de final de la Copa del Rey. Los fanáticos podrán disfrutar de esta emocionante ronda por señal abierta y vía streaming en Meridiano.net/meridianotv gratis. También en alta definición a través de SimplePlus, Inter Go, NetUno Go y ABA TV Go.

Cuartos de final Copa del Rey

La ronda de cuartos de final, la última que se juega a partido único, se disputará los días 3, 4 y 5 de febrero.

  • Albacete vs Barcelona (martes 3 de febrero, 4:00 p.m.)
  • Alavés vs Real Sociedad (miércoles 4 de febrero, 4:00 p.m.)
  • Valencia vs Athletic Club (miércoles 4 de febrero, 4:00 p.m.)
  • Real Betis vs Atlético de Madrid﻿ (jueves 5 de febrero, 4:00 p.m.)

El choque entre Albacete y Barcelona es un partido especial en el que el vigente campeón, el conjunto azulgrana, se enfrenta al Albacete. Este es el único equipo de Segunda División que sigue con vida en el torneo y llega tras eliminar al Real Madrid.

Rumbo a la gran final

Luego de estos compromisos, la Copa del Rey entrará en su recta decisiva con semifinales a doble partido, mientras que la gran final se disputará en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, en una fecha aún por confirmar.

Vive toda la Copa del Rey 2025-2026 en Venezuela, en vivo, gratis y en HD, solo por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.

