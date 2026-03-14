Hipismo

Cambios oficiales: Los nuevos conductores de los favoritos de Irad Ortiz Jr. en Colonial Downs

Siete ejemplares cuentan con nuevos conductores para la jornada de este sábado 14 de marzo, en una programación que otorga puntos clasificatorios al Kentucky Derby y Kentucky Oaks

Por

Gustavo Mosqueda
Sabado, 14 de marzo de 2026 a las 11:12 am
Cambios oficiales: Los nuevos conductores de los favoritos de Irad Ortiz Jr. en Colonial Downs
Foto: virginiahorseracing.com
Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Colonial Downs mantiene este sábado 14 de marzo su programación habitual de fin de semana. La jornada presenta una cartelera de diez competencias de alto nivel, cuyo inicio se pautó para las 12:00 p.m. (hora de Venezuela). El programa destaca por la disputa de varias pruebas selectivas de gran relevancia para el calendario hípico estadounidense.

NOTAS RELACIONADAS

El camino hacia las rosas y los lirios: Colonial Downs

La atención del público y los especialistas se centra en dos eventos fundamentales: el Virginia Oaks, con un recorrido de 1.700 metros, y el prestigioso Virginia Derby. Ambas carreras poseen un valor estratégico, pues otorgan puntos vitales para la clasificación al Kentucky Oaks y al Kentucky Derby, respectivamente. Estos eventos representan paradas obligatorias para los ejemplares que aspiran a la gloria en las gemas de la Triple Corona.

Ausencia de Irad Ortiz Jr. obliga a cambios masivos

A pesar de la calidad de los purasangres, el foco informativo gira en torno a la ausencia de Irad Ortiz Jr. El jinete, cinco veces ganador del Eclipse Award, cumple un reposo médico tras el accidente que sufrió el pasado jueves 12 de marzo en una prueba sobre grama.

Steve Rushing, agente del jinete, informó que el profesional se encuentra en pleno proceso de recuperación. Además, adelantó que su retorno a las pistas ocurrirá, previsiblemente, la próxima semana. Esta baja forzosa del ganador de más de 4.450 carreras de por vida, provocó una reestructuración en los compromisos de monta para la jornada de hoy.

Nuevas asignaciones para la jornada

El portal oficial de Equibase ratificó las sustituciones para las carreras más importantes del día. A continuación, se detallan los profesionales que asumirán la conducción de los ejemplares afectados:

Carrera Ejemplar Nuevo Jinete
3ra Overspent (6) Mychel J. Sánchez
4ta Ezum (7) Flavien Prat
5ta Dragoon Guard (6) Johan R. Velásquez
6ta Chasten (6) Cristian A. Torres
8va (Virginia Oaks) Hit Parade (2) Cristian A. Torres
9na (Virginia Derby) Confessional (8) Julien R. Leparoux
10ma Freedom Road (6) Xavier Pérez

 Estos ajustes ponen a prueba la capacidad de adaptación de los entrenadores y la destreza de los nuevos conductores, quienes asumen la responsabilidad de guiar a los favoritos en una tarde de suma importancia para el hipismo norteamericano.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos PSG MLS Lionel Messi
Sabado 14 de Marzo de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?