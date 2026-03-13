Francisco Arrieta por las selectivas en Oaklawn Park

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El jinete zuliano Francisco Arrieta asume un rol protagónico en la jornada estelar de este sábado en Arkansas. El látigo venezolano firmó montas en las dos competencias selectivas de la tarde, incluido el prestigioso Whitmore Stakes (G3).

El reto del Purple Martin Stakes con You're in Heaven

La acción selectiva inicia en la octava carrera con el Purple Martin Stakes. En este compromiso para potras tresañeras sobre 1.200 metros, Arrieta conducirá a You're in Heaven, pupila de Dallas Stewart con un atractivo Morning Line de 3-1.

La hija de Global Campaign escoltó a los ganadores en su última salida y busca su primer triunfo de grado. Sus principales rivales en la nómina son River Wind (2-1) y Goodall (5-2), esta última bajo el entrenamiento del miembro del Salón de la Fama, Steve Asmussen.

Tejano Twist: El gran favorito del Whitmore Stakes (G3)

El plato fuerte llegará en la décima competencia: el Whitmore Stakes (G3) sobre 1.200 metros en arena y $250,000 en premios. Arrieta llevará las riendas del veterano Tejano Twist, el favorito de la cátedra con una cuota de 5-2.

El millonario hijo de Practical Joke llega en plenitud de forma tras ganar su más reciente compromiso en este mismo óvalo. Con un récord de 11 victorias y más de $1.7 millones en premios, el pupilo de Chris Hartman intentará consolidarse como el rey de la velocidad en Oaklawn Park.

Nómina oficial - Whitmore Stakes (G3)