Haulin Ice repite con Francisco Arrieta el $150,000 Downthedustyroad Breeders' Stakes

El ejemplar se convirtió en el primer purasangre nacido en Arkansas en pasar el millón de dólares producidos

Saúl García
Viernes, 20 de febrero de 2026 a las 08:39 pm
Haulin Ice repite con Francisco Arrieta el $150,000 Downthedustyroad Breeders' Stakes
La tarde de este viernes el hipódromo de Oaklawn Park tuvo una jornada de diez carreras, donde contó con la disputa de una nueva edición del $150,000 Downthedustyroad Breeders' Stakes en distancia de 1.200 metros (arena), donde la victoria fue para la yegua Haulin Ice, presentada por el entrenador Saffie Joseph Jr. y fue montada por el jockey venezolano Francisco Arrieta.

Primer purasasangre de Arkansas en superar el millón de dólares en ganancias

La edición 2026 del $150,000 Downthedustyroad Breeders' Stakes se la llevó la yegua de cinco años, Haulin Ice, en su reaparecida a las canchas luego de haber finalizado segunda en su última participación del 2025 en el Abundantia Stakes, que se disputó el pasado 27 de diciembre del año pasado.

Para Haulin Ice, los parciales de la competencia fueron de 22.23, 45.08 y 56.74 para un tiempo final de 1:08.75 y generó dividendos de $2.40 a ganador, $2.10 el place y $2.10 el show, para conseguir su 11 victoria en 20 presentaciones y superar el millón de dólares en ganancias para sus propietarios C2 Racing Stable y sociedad.

Con esta victoria, la yegua madura, nacida del semental Coal Front en She’s Smoke por Half Ours, se convierte en el primer purasangre nacida en Arkansas en superar el $1.000.000 en ganancias conseguidas y repite su triunfo que consiguió en la edición del 2025, también con el mismo Arrieta en el lomo.

Para la purasangre, es su sexto Stakes que consigue para su cuenta de las 11 victorias que ha obtenido en las distintas pistas norteamericanas como Oaklawn Park, Gulfstream Park y Aqueduct en Nueva York

 

