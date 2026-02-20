Rubén Blades se pronuncia por la salud de Willie Colón

Suscríbete a nuestros canales

Tras la noticia de la presunta hospitalización de Willie Colón, el cantautor panameño Rubén Blades se ha pronunciado pidiendo la pronta recuperación del artista de 77 años.

Según medios internacionales, el intérprete de “El Gran Varón” se encuentra bajo observación médica desde el miércoles 18 de febrero, cuando fue ingresado por complicaciones respiratorias.

¿Qué se sabe de Willie Colón?

Hasta el momento ni familiares ni su representante han emitido un comunicado para aclarar el estado de salud de Willie Colón, quien se encuentra recluido en un hospital de Nueva York, según fuentes.

Varios portales de noticias reseñan que la condición del salsero es muy delicada por lo que su familia, amigos cercanos y su equipo de trabajo se mantienen pidiendo a Dios.

Tras la divulgación, fanáticos y usuarios en redes sociales han mostrado su preocupación por el bienestar del cantante.

Rubén Blades en oraciones por Willie Colón

A través de X, Rubén Blades se pronunció por el estado de salud de Willie Colón, aclaró que, a pesar de no tener información al respecto está en oraciones por su pronta recuperación.

“Noticias en internet informan que mi colega Willie Colón, se encuentra internado en un hospital en New York, trasladado allí con urgencia por un aparente problema respiratorio. No tengo mucha información sobre la situación pero le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente”, escribió.

Por último, envió todo su apoyo a sus seres queridos, quienes se encuentran “en este difícil momento”.