Willie Colón habría sido hospitalizado en Nueva York y su estado sería muy delicado

El cantante y compositor Willie Colón, habría sido ingresado de emergencia a un centro de salud en Nueva York, por presentar un deteriorado estado. La información corre desde hace algunos días en los medios, generando preocupación en los fanáticos del artista de 75 años.

Estado de salud de Colón

En información recogida por medios estadounidense, afirman que el salsero fue admitido en un centro de salud la mañana del miércoles 18 de febrero, por complicaciones respiratorias muy fuertes.

Dicen que la condición del intérprete de “El gran varón” es muy delicada por lo que familiares, amigos cercanos y su equipo se mantienen en vela y pidiendo a Dios.

Hasta el momento allegados al nacido el 28 de abril de 1950 en el Bronx, no han revelado detalles de la situación, lo que tiene al público en total tensión.

Tras la información, internautas han escrito que con razón en los últimos días las redes del cantante han estado inactivas, siendo Willie una figura muy rápida en publicar lo que piensa y siente, en especial en X, antiguo Twitter.

La última publicación en X fue el domingo 15 de febrero, escribiendo de los jóvenes de ahora.

Mensajes de apoyo

Seguidores no han dudado en desear una pronta recuperación para el cantante y que se pueda conocer en las próximas horas información de su estado.

“Épale viejo Willie, me enteré de que estás hospitalizado, pido a Dios y la Virgencita del Valle que sanes pronto”, “Mucha fuerza maestro. Esperamos tu pronta recuperación”, “Orando por su recuperación”, son algunas de las opiniones.

Colón es uno de los salseros más influyentes en la historia de la salsa, teniendo su nombre en el “Paseo de la Fama” del Bronx, y recibiendo en el año 2004 el Latin Grammy a la Trayectoria.