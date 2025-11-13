Latin Grammy 2025 en vivo: ellos son los galardonados de la gala

Suscríbete a nuestros canales

Desde la ciudad de Las Vegas se celebra una edición más del Latin Grammy, siendo Bad Bunny el máximo nominado, con 12 menciones por su álbum “Debí tirar más fotos”.

Desde el imponente MGM Grand Garden Arena, de Las Vegas, los artistas más grandes se darán cita para competir en las distintas categorías. Este año, la conducción está en manos de Roselyn Sánchez y Maluma, quien debuta como anfitrión.

Grabación del año

"Palmeras en el Jardín" – Alejandro Sanz

"Baile Inolvidable" – Bad Bunny

"DtMF" – Bad Bunny

"El Día del Amigo" – Ca7riel & Paco Amoroso

"#Tetas" – Ca7riel & Paco Amoroso

"Desastres Fabulosos" – Jorge Drexler & Conociendo Rusia

"Lara" – Zoe Gotusso

"Si Antes Te Hubiera Conocido" – Karol G

"Cancionera" – Natalia Lafourcade

"Ao Teu Lado" – Liniker (ft. Amaro Freitas & Anavitória)

Álbum del año

"¿Y ahora qué?" – Alejandro Sanz

"DeBÍ TiRAR MáS FOToS" – Bad Bunny

"Palabra de To’s (Seca)" – Carín León

"Papota" – Ca7riel & Paco Amoroso

"Raíces" – Gloria Estefan

"Al romper la burbuja" – Joaquina

"Caju" – Liniker

"Cancionera" – Natalia Lafourcade

"Cosa Nuestra" – Rauw Alejandro

"Puñito de Yocahú" – Vicente García

Canción del año

"Palmeras en el jardín" - Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente Freire, Elena Rose & Alejandro Sanz (Alejandro Sanz)

"Bogotá" – Andrés Cepeda, Mauricio Rengifo & Andres Torres (Andrés Cepeda)

"BAILE INoLVIDABLE" – Bad Bunny, Antonio Caraballo, Elikai, Julio Gaston, Armando Josue

Lopez, MAG, Jay Anthony Nuñez, & Roberto Jose Rosado Torres (Bad Bunny)

"DtMF" – Bad Bunny, Scott Dittrich, JULiA LEWiS, MAG, Roberto José Rosado Torres, Hugo

René Sención Sanabria & Tyler Spry (Bad Bunny)

"El Día del Amigo" – Ca7riel & Paco Amoroso

"#Tetas" – Rafa Arcaute, Gino Borri, Ca7riel & Paco Amoroso, Amanda Ibanez, Vicente

Jiménez & Federico Vindver (Ca7riel & Paco Amoroso)

"Si Antes Te Hubiera Conocido" – Édgar Barrera, Andres Jael Correa Rios & Karol G (Karol G)

"Veludo Marrom" - Liniker (Liniker)

"Otra Noche de Llorar" – Mon Laferte (Mon Laferte)

"Cancionera" – Natalia Lafourcade (Natalia Lafourcade)

Mejor canción pop

"Bogotá" – Andrés Cepeda

"El Día del Amigo" – Ca7riel & Paco Amoroso

"Te Quiero" – Nicole Zignago

"Soltera" – Shakira

"Querida Yo" – Yami Safdie & Camilo

Mejor fusión/interpretación urbana

"Capaz (Merengueton)" – Alleh & Yorghaki

"DtMF" – Bad Bunny

"Roma" – Jay Wheeler

"De Maravisha" – Tokischa & Nathy Peluso

"La Plena (W Sound 05)" – W Sound, Beéle & Ovy On the Drums

Mejor interpretación de reguetón

"Voy A Llevarte Pa PR" – Bad Bunny

"Brillar" – Lenny Tavárez

"Dile a Él" – Nicky Jam

"Baja Pa’ Acá" – Rauw Alejandro & Alexis y Fido

"Reggaeton Malandro" – Yandel & Tego Calderón

Mejor álbum de música urbana

"DeBÍ TiRAR MáS FOToS" – Bad Bunny (GANADOR)

"Underwater" – Fariana

"Naiki" – Nicki Nicole

"MPC (Música Popular Carioca)" – Papatinho

"Elyte" – Yandel

Mejor canción urbana

"XQ Eres Así" – Álvaro Díaz & Nathy Peluso

"DtMF" – Bad Bunny

"La Mudanza" – Bad Bunny

"Cosas Pendientes" – Maluma

"En la City" – Trueno & Young Miko

Mejor álbum de rock

"Legado" – A.N.I.M.A.L.

"A Tres Días de la Tierra" – Eruca Sativa"Novela" – Fito Páez

"Gigante" – Leiva

"Luna en Obras (En Vivo)" – Marilina Bertoldi

Mejor álbum tropical tradicional

Malena Burka Canta A Meme Solis, Vol. 1 - Malena Burke y Meme Solis

Raíces - Gloria Estefan (GANADORA)

Caminando Piango Piango - Orquesta Failde

Mejor álbum de música ranchera