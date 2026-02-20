Shakira ofrecerá concierto gratis en este país de Latinoamérica

Suscríbete a nuestros canales

Por medio de un video, Shakira anunció un megaconcierto gratuito en México para el 01 de marzo de 2026 a partir de las 8:00 pm; sus fans han sido sorprendidos con la noticia y han expresado todo su amor en redes sociales.

A pesar que la cantante colombiana está en medio de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran”hará una pausa en su agenda para “regresarles un poco de todo ese cariño que le han brindado” a sus fans en México.

Concierto gratis de Shakira en México

La cita es en el Zócalo de la Ciudad de México, un lugar emblemático de la capital azteca, donde se han presentado artistas como Justin Bieber, Paul McCartney, Rosalía, Los Tigres del Norte, Grupo Firme, y más.

Esta no es la primera vez que Shakira ofrece un concierto en la Plaza de la Constitución. En 2007 con su “Fijación Oral World Tour” llenó por completo cada rincón del espacio donde cantó sus mejores temas del momento.

Shakira confirmada para Río de Janeiro

Cada año la Playa de Copacabana en Río de Janeiro recibe a cientos de miles de locales y turistas en toda su costa por motivo de “Todo el mundo en Río”. Para esta edición fue confirmada la intérprete de “Ojos Así” para un recital gratuito el próximo 02 de mayo.

El evento llamado ha reunido a los artistas más grandes de la música como Madonna y Lady Gaga, quien se presentó en 2025, atrayendo a dos millones de personas, según cifras oficiales.