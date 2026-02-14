Shakira pone en venta su isla privada: ¿Cuántos millones pide la cantante?

Suscríbete a nuestros canales

La superestrella colombiana Shakira, acaba de volver a capturar la atención del mundo. Esta vez no con una canción, sino con una venta millonaria.

La isla privada que la cantante adquirió hace casi dos décadas en el archipiélago de las Bahamas se ha puesto oficialmente en el mercado internacional por una importante cantidad de dinero, despertando el interés de inversionistas, amantes del lujo y soñadores de rincones paradisíacos.

La isla de Shakira: un tesoro en el Caribe

La isla en cuestión se llama Bonds Cay y está ubicada en el norte de las Bahamas, a aproximadamente 200 kilómetros de Miami. Esta franja de tierra caribeña tiene 263 hectáreas de naturaleza prácticamente intacta, con playas de arena blanca, aguas turquesas y más de 21 kilómetros de costa.

Shakira y un grupo de inversionistas compraron este territorio en 2006, pagando por él cerca de la mitad de lo que ahora se pide en el mercado: 25 millones de euros es lo que solicita la artista para ceder su paraíso tropical.

Entre esos socios estaba el músico británico Roger Waters, bajista de la legendaria banda Pink Floyd, con quien la artista compartía la visión de convertir Bonds Cay en un destino creativo y exclusivo.

Un sueño que no llegó a concretarse

Aunque las expectativas eran altas y pensaban en un refugio para artistas, villas de lujo, hoteles boutique e incluso espacios de retiro creativo, esos planes nunca se materializaron.

Hoy, la isla permanece con su estado natural casi intacto, con apenas algunas estructuras básicas como bungalows y un bar de playa.

“Es extremadamente raro encontrar una isla de este tamaño que se haya mantenido prácticamente sin alteraciones”, describe el portal que gestiona la venta, destacando tanto el valor ecológico del lugar como su oportunidad para desarrolladores o compradores con visión a largo plazo.

Aunque podría parecer remota, Bonds Cay no está aislada del mundo. Es accesible por yates, jets privados o helicópteros, gracias a su cercanía con otras islas habitadas que cuentan con facilidades de aterrizaje.

Esto la convierte en una pieza codiciada para quien busque una mezcla de privacidad extrema y conectividad global.

La descripción de la inmobiliaria que comercializa la isla la presenta como el lugar ideal para proyectos que van desde un resort de lujo de clase mundial hasta un retiro escondido de alta gama, sin sacrificar la belleza natural del Caribe.