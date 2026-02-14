¡Sale a hablar! Cristian Cásseres Jr. explica su descontento en Francia

Suscríbete a nuestros canales

Luego de un mercado invernal lleno de especulaciones, Cristian Cásseres Jr. ha decidido romper el silencio. El mediocampista venezolano, pieza clave en el esquema del Toulouse, despejó las dudas sobre su reciente actitud en el campo y reafirmó su lealtad al club francés hasta el cierre de la campaña.

El origen de la polémica

El entorno del jugador estuvo agitado durante enero debido a varias ofertas formales para salir del club. Sin embargo, la directiva del Toulouse se mantuvo firme, rechazando cada propuesta y cerrándole la puerta de salida al "Torito".

Esta situación, sumada a una celebración de gol ante el Niza donde se le vio visiblemente molesto, desató rumores sobre una posible ruptura entre el jugador y la institución.

Cabe destacar, que en la presente temporada registra dos asistencias y un tanto en 22 partidos disputados entre todas las competiciones.

Cásseres aclara su futuro

En declaraciones recientes, Cristian Cásseres explicó que su frustración no estaba dirigida exclusivamente a la directiva o a la imposibilidad de emigrar, sino a una carga emocional personal que venía arrastrando:

"Estaba frustrado por muchas cosas en ese momento. No había visto a mi hijo en seis semanas. No era por culpa del club ni de la afición", confesó el internacional vinotinto.

Con el mercado ya cerrado y las cartas sobre la mesa, el volante quiso enviar un mensaje de tranquilidad a los seguidores del equipo violeta. "Estoy totalmente comprometido con el Toulouse hasta el final de la temporada".

A pesar de que el interés de otros clubes europeos como Sevilla y Genoa sigue latente, la prioridad de Cristian Cásseres Jr. ahora es aportar su despliegue físico y visión de juego para ayudar al equipo a escalar posiciones en la tabla.