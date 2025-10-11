Cristian Cásseres se confiesa sobre Oswaldo Vizcarrondo: "Podemos jugar con esta filosofía"

Suscríbete a nuestros canales

El mediocampista venezolano Cristian Cásseres Jr., quien llevó la banda de capitán en el reciente amistoso de la Vinotinto ante Argentina, ha brindado declaraciones clave sobre la nueva ideología de juego que ha comenzado a implementar el técnico interino, Oswaldo Vizcarrondo, en la selección absoluta.

Las palabras del "Torito" reflejan un optimismo cauteloso y una clara adhesión al estilo propuesto por el ex zaguero central, destacando la confianza y la posesión de balón como pilares fundamentales de este naciente proceso.

La prueba ante Argentina

Cristian Cásseres Jr. resaltó que el partido contra Argentina sirvió como un barómetro para confirmar la viabilidad de la nueva propuesta, a pesar de los resultados. Subrayó la integración de nuevos talentos que demostraron un buen nivel.

"Nos toca pensar en el ahora, hay muchas caras nuevas acá en la selección que lo hicieron muy bien (ante Argentina). Nos dimos cuenta que podemos jugar con esta filosofía que trae el profe (Vizcarrondo), con esa confianza que nos da y pudimos ver muchas cosas buenas en el partido."

El mediocampista percibe que la metodología de Vizcarrondo, basada en inyectar seguridad en los jugadores, especialmente en los debutantes, ha permitido que el equipo exhiba pasajes de buen fútbol.

Un "Nuevo Ciclo" enfocado en la posesión

El jugador del Toulouse FC enfatizó que este es el punto de partida de una renovación en el seno de la selección, marcada por el interés y la motivación de los futbolistas que se suman. La clave para el éxito futuro, según Cásseres Jr., radicará en perfeccionar la idea de Vizcarrondo: jugar con la pelota.

"Empieza un nuevo ciclo, con muchos jugadores que están interesados ahorita en la selección. Nos toca seguir trabajando y seguir esforzándonos y mejorar mucho con la nueva filosofía de jugar con la pelota y sé que vamos a lograr cosas muy buenas."

Sus declaraciones sugieren un cambio de enfoque táctico, donde la Vinotinto buscará ser más protagonista a través del control del juego y la tenencia del balón, distanciándose posiblemente de esquemas más reactivos.

La tarea pendiente será consolidar esta identidad y traducirla en resultados positivos en el futuro cercano, independientemente de la continuidad de Oswaldo Vizcarrondo al frente del banquillo.