Venezuela inicia su camino al Mundial al estilo Stranger Things

Stranger Things estrenó este miércoles 26 de noviembre su quinta y última temporada, mientras que Venezuela disputó en 2023 su quinto y, hasta ahora, último Mundial de baloncesto.

Las miradas de los fanáticos de la serie están en las plataformas viendo cómo Mike, Once, Dustin, Will, Lucas y compañía buscan vencer a Vecna; y desde este jueves 27 las miradas de los fanáticos de la Vinotinto de las alturas se centraron en el inicio de las eliminatorias al Mundial.

Viendo tantos paralelismos entre Venezuela y Stranger Things, decidimos hacer un análisis sobre lo que dejó la derrota de la selección nacional ante Colombia y su relación con la famosa serie de ciencia ficción.

Los Demogorgons de Venezuela ante Colombia

En el mundo fantasioso creado por los hermanos Duffer existen unas criaturas depredadoras denominadas Demogorgons, quienes vienen a cumplir un rol de villanos. Entendiendo esto, podemos preguntarnos cuáles fueron los Demogorgons o “villanos” de Venezuela en su derrota 80-78 ante Colombia.

Pérdidas: Venezuela había adolecido de ofensiva en los últimos compromisos y justo ante Colombia se destapó en este apartado, logrando 78 unidades, pero terminó perdiendo el compromiso. Una de las razones: las pérdidas, ¡21 en total! por tan solo 10 de Colombia. Incluso el propio Curro Segura admitió: “Las pérdidas nos condicionaron”. Ojo, también a destacar la ventaja 13 a 4 en robos en favor de los cafetaleros.

Defensa: Uno de los sellos de la casa siempre ha sido la defensa. Con defensa se ganó un FIBA Americas, se clasificó a dos Mundiales y a unos Juegos Olímpicos . Sin embargo, en este primer juego no apareció del todo. Los 80 puntos conseguidos por Colombia son la segunda mejor marca de los cafetaleros ante la Vinotinto en partidos oficiales.

Falta de protagonismo: En medio de un recambio generacional, es importante que las nuevas figuras aparezcan, y en algunos casos eso no termina de ocurrir del todo en Venezuela. Hablamos, por ejemplo, de Anyelo Cisneros, quien tan solo anotó 2 puntos en el juego, o de Yohanner Sifontes, que dejó un +/- de -14. Los nuevos protagonistas deben aparecer.

Los héroes de Venezuela

En Stranger Things, temporada a temporada fuimos encontrando “nuevos héroes” que de una u otra forma ayudaron a resolver problemas en el pueblo ficticio de Hawkins. Así pasó con algunos jugadores en el compromiso de ayer, nombres que por una u otra razón tuvieron un protagonismo importante en el duelo.

Bob Newby o Windi Graterol: Bob fue un personaje muy querido en la serie en la temporada 2; interpretado por Sean Astin, se sacrificó para que los protagonistas sobrevivieran. En el caso de Windi , fue resistido por muchos fanáticos, justificando que ya su “tiempo pasó” ¿Cómo respondió? Pues con sacrificio. Anotó 17 puntos y capturó 5 rebotes.

Lucas Sinclair o Yeferson Guerra: Así como Lucas ha sido fundamental en la trama y ha ido evolucionando poco a poco, llegando a salvar y acompañar a Max. Podemos decir que Yeferson Guerra también ha evolucionado poco a poco, tomando hasta un rol de protagonista. Contra Colombia, Guerra dejó 16 unidades y 5 asistencias.

Eddie Munson o Michael Carrera: Eddie fue el creador del Hellfire Club en Hawkins, acusado injustamente de un crimen que no cometió, pero que cuando llegó el momento de dar la cara por todos, supo convertirse en un héroe. El nuevo rol de Michael Carrera en Venezuela es el de liderar, así como lo haría cualquier fundador de un club. Si bien no tuvo ante Colombia su mejor partido ofensivo, fue un líder silencioso, la tercera mejor eficiencia de Venezuela con 13, y aportó 12 unidades, 6 rebotes y 4 asistencias.

Las “Cosas Raras” que aún quedan por descubrir

Con el inicio de la quinta temporada de Stranger Things, muchos fanáticos buscarán resolver algunos misterios que quedan por responder de temporadas anteriores. Así mismo les pasa a los seguidores de la Vinotinto de las alturas; luego de esta derrota ante Colombia, quedan muchas dudas que solo el tiempo, así como la quinta temporada de ST, podrán resolver.

Vecna y Will / Venezuela y Segura: Desde que Will fue secuestrado en la primera temporada, hemos visto como temporada a temporada su conexión con el Mundo del Revés y Vecna son cada vez mayores, pero todavía no se conoce toda la dimensión de esta conexión.

Por su parte, solo pudimos tener una bocanada de lo que Francisco “Curro” Segura puede darle a Venezuela. Es decir, no conocemos la dimensión total de cómo podría funcionar esta conexión entre el coach español y Venezuela. Aunque podemos decir que se vieron algunas cosas positivas como el porcentaje de triples, la lucha rebotera y la mejora ofensiva.

El despertar de Max y algunos jugadores: Una de las grandes protagonistas de la serie en las últimas temporadas fue Max Mayfield, pero tras encontrarse con Vecna, la pelirroja quedó en coma y aún no se despierta. Algo así ocurre en la selección de baloncesto con esos nombres propios que mencionamos hace no mucho: Anyelo Cisneros, Yohanner Sifontes, José Materán, Elián Centeno y compañía.

Todos estos jugadores de los que se sabe tienen un potencial extraordinario, que tienen grandes números con sus equipos a nivel local e internacional, pero que no terminan de dar ese gran paso con Venezuela. ¿Terminarán despertando? Todos esperamos que sí, así como Lucas espera que despierte Max.

¿Hawkins volverá a la normalidad? — ¿Venezuela irá al Mundial? La gran interrogante de la quinta temporada de Stranger Things es si finalmente podrán vencer a Vecna ¿Podrá finalmente Hawkins volver a la normalidad? Pues los fanáticos están a tan solo 8 capítulos de poder descubrirlo.

La gran pregunta para el seguidor de Venezuela es si, tras esta derrota en el inicio de las Eliminatorias, el equipo podrá asistir a su sexta copa del mundo. Actualmente, el panorama no es el mejor, de eso se está claro, pero sí hay que decir que la Vinotinto de las alturas siempre nos ha acostumbrado a estar por encima de las vicisitudes, a siempre dar la sorpresa cuando nadie cree en ellos, a sobreponerse a las adversidades y, sobre todo, a de vez en cuando poner al “Mundo del Revés”.