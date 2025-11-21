Vinotinto de las alturas

¡EXCLUSIVA! Curro Segura habla sobre su llegada a la selección de Venezuela

Iván Holguín
Viernes, 21 de noviembre de 2025 a las 01:39 pm
Curro Segura aterrizó en Venezuela a este jueves 20 de noviembre de 2025 para asumir de emergencia las riendas de la selección nacional de baloncesto, conocida como la "Vinotinto de las Alturas", tras la salida de Ronald Guillén.

En sus declaraciones, Segura destaca el reto inmediato que supone dirigir al equipo con muy poco tiempo de preparación (apenas 10 días) antes de la ventana clasificatoria para la Copa del Mundo 2027 contra Colombia. No obstante, se muestra optimista y comprometido, apoyándose en su experiencia previa en el baloncesto venezolano (dirigió a Gigantes de Guayana en 2016) y su trayectoria internacional para buscar la clasificación mundialista y gestionar el recambio generacional del equipo.

