¡Oficial! FVB confirma a Curro Segura como nuevo seleccionador de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

La Federación Venezolana de Baloncesto ha anunciado oficialmente la designación de Curro Segura como el nuevo seleccionador nacional tras el ciclo de Ronald Guillén al frente del banquillo venezolano. Esto pone fin a semanas de especulaciones sobre la designación de un nuevo seleccionador nacional confirmando al español.

La elección de Segura, un técnico de reconocido prestigio y larga trayectoria en la élite del baloncesto (incluyendo su paso por la Liga Endesa y éxitos en competiciones internacionales), habla de la visipón que busca la FVB en su nuevo proyecto de cara a la Copa del Mundo 2027.

Objetivo de Curro Segura con Venezuela

El principal objetivo de Curro Segura al frente de la selección nacional de baloncesto será liderar al equipo en las próximas ventanas clasificatorias al Mundial de 2027 y prepararlo para los desafíos continentales venideros, todo eso sin descuidar el famoso recambio generacional de la Vinotinto de las Alturas.

Segura es ampliamente reconocido por los especialistas por su capacidad para desarrollar talento joven y su rigor táctico. La presentación oficial del nuevo seleccionador está prevista para los próximos días, donde se espera que el técnico detalle su plan de trabajo.

Perfil de Curro Segura

El nuevo seleccionador de Venezuela es oriundo de Granada y tiene 53 años de edad. A lo largo de su carrera Segura ha dirigido principalmente en España dentro de la Liga Endesa a diversos equipos como: Granada, Tenerife, Menorca, Zaragoza, Obradorio, Betis y San Pablo Burgos.

También ha dirigido en el extranjero en la liga de Grecia, Uruguay, China y también fue seleccionador de Kuwait. Pero el pasado de Curro Segura también se remonta a Venezuela cuando en la zafra 2016 de la LPB dirigió a Gigantes de Guayana. En esa temporada terminó con récord de 16-20, clasificó al equipo a postemporada donde cayó 4-3 en cuartos vs Marinos.