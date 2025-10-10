Greivis Vásquez dice que Venezuela ya tendría a un nuevo seleccionador nacional

Suscríbete a nuestros canales

Los rumores sobre quién será el nuevo seleccionar de Venezuela ya se empezaron a despejar, recordemos que la Federación Venezolana de Baloncesto anunció esta semana cuál será la sede de la Vinotinto de las Alturas para los partidos de eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo FIBA 2027.

¿Quiénes son los nombres?

Greivis Vásquez fue quien soltó la bomba que la FVB (@fvb.basketball) habría hablado para con Ronald Guillén para que dejara sus funciones como seleccionador nacional.

Según las fuentes de Vázquez, el presidente de la FVB, Hanthony Coello, estaría en conversaciones con dos opciones extranjeras, hablamos de los españoles Iván Déniz y Curro Segura para suplir el cargo que ocupaba Guillén.

Asimismo, The Asssit Podcast señaló en una publicación en su cuenta de la red social Instagram que el español Déniz, fue contactado por la gerencia de la FVB en Ciudad de México, en la asamblea de medio término de FIBA Américas, que se desarrollo en los últimos días.

¿Cuál será la sede de la Vinotinto?

Venezuela comenzará su camino hacia su sexta Copa del Mundo frente a Colombia y tendrá como sede la escogencia de el Gimnasio José Joaquín “Papá” Carrillo en Parque Miranda como el fortín de nuestra selección nacional.