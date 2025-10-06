NBA Europa ya tendría fechas y formato listo para su primera edición (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La NBA en Europa está cada vez más cerca de convertirse en una realidad y podría estrenarse más temprano que tarde en los tabloncillos del viejo continente. George Aivazoglou, gerente general de la NBA en Europa y Oriente Medio, dio un importante avance de lo que sería el torneo.

Se espera que la competición, en n colaboración con la FIBA, esté arribando a las canchas europeas a inicios de octubre en 2027, de acuerdo con las declaraciones del directivo. Además de eso, el certamen también tendría formato y la cantidad de equipos que participarían en la primera edición.

16 franquicias serían los participantes, 12 de ellos contarían con plazas permanentes, mientras que los cuatro lugares serían variables, adjudicadas mediante méritos deportivos y clasificación desde otras competiciones europeas como la Basketball Champions League.

NBA Europa cerca de convertirse en una realidad

Este nuevo torneo pretende mezclar lo mejor del modelo competitivo europeo con la estructura y visión de negocio de la NBA. Se espera ventaja logística aprovechando estadios ya existentes en Europa mientras se desarrollan infraestructuras específicas para el evento, según ESPN.

Queremos un formato que premie el mérito deportivo y dé la posibilidad a cualquier equipo de alcanzar la élite. El baloncesto europeo tiene una tradición, una pasión y una cultura propias. Queremos conservar eso y añadir lo que funciona desde el punto de vista del entretenimiento", comentó George Aivazoglou a L’Équipe.

El gerente dejó claro que el torneo no busca ser sustituto de otras competiciones actuales en Europa, sino que tiene como objetivo elevar el valor del baloncesto continental. Además, el proyecto busca generar un sistema de pirámide deportiva: los equipos fijos asegurarían continuidad, mientras que los sujetos al rendimiento podrían ganar su lugar cada temporada, algo que podría aumentar la competitividad y la conexión con las ligas nacionales europeas.