NBA: ¿Sigue con kilos de más? Luka Doncic sorprende con su estado físico con Los Angeles Lakers

El guardia afrontará su primera temporada completo con la franquicia angelina en la venidera edición de la NBA

Humberto Mendoza
Miércoles, 01 de octubre de 2025 a las 12:25 pm
Luka Doncic ya se encuentra concentrado con Los Angeles Lakers para la nueva temporada de la NBA. El guardia saltará al tabloncillo próximamente para la Pretemporada, en lo que será su primera presentación completa con la franquicia angelina después a mitad de año en la pasada edición.

El estado físico ha sido un tema de debate durante la temporada baja del mejor baloncesto del mundo. Previo a la campaña 2025-26, el esloveno luce en su mejor versión, mostrando una mejoría notable y dejando claro su objetivo de lograr cosas importantes en la venidera entrega en los tabloncillos estadounidenses.

Los Angeles Lakers han hecho oficial el peso con el que Luka Doncic se ha presentado en su llegada a los Lakers: 110,6 kilos. Esta cifra representa un aumento significativo en comparación con el inicio de la temporada pasada, cuando los Dallas Mavericks informaron que el base esloveno pesaba 104,3 kilos.

 

Miércoles 01 de Octubre de 2025
