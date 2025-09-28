NBA: Dominicano Al Horford llega a Golden State Warriors

Suscríbete a nuestros canales

Golden State Warriors se arma de cara a la temporada 2025-2026 de la NBA. El equipo de Stephen Curry y compañía se hace con los servicios de uno de los pivots más rendidores de los últimos años, nada más y nada menos que el dominicano Al Horford, quien llega para aportar experiencia a un equipo que quiere volver a competir al más alto nivel.

Horford llega a Golden State como agente libre

Tal cómo informa el reconocido insider, Shams Charania, Al Horford llega a un acuerdo multianual con el equipo de San Francisco tras firmar como agente libre. El caribeño viene un largo periodo jugando con la camiseta de los Celtics de Boston, equipo con el que llegó a múltiples finales e incluso se alzó con el título de campeón de la NBA en el año 2024.

Pese a tener 39 años a cuestas, Horford era una de las caras más buscadas en la agencia libre por su vigencia y solvencia en una posición tan importante como la de centro. El jugador de 2.06 metros de altura ahora se preparará para jugar su decimonovena temporada en la NBA y consolidarse como uno de los jugadores con mejor longevidad de su generación.