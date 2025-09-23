Hermano de Stephen Curry estaría cerca de acordar con Golden State

Suscríbete a nuestros canales

La temporada baja de la NBA se calienta con un rumor que está ganando fuerza y generando una enorme expectativa en toda la liga: el posible fichaje de Seth Curry por los Golden State Warriors.

El dúo Curry cerca de hacerse realidad en Warriors

Fuentes cercanas a la situación indican que existe una "fuerte expectativa" de que el talentoso escolta, conocido por su letal tiro exterior, firme con el equipo de la Bahía. Esta noticia ha encendido la imaginación de los aficionados y expertos, quienes ven en esta potencial unión una de las historias más intrigantes de la liga.

La incorporación de Seth a los Warriors no es solo un movimiento estratégico, sino una narrativa familiar que captaría la atención de todos. Su hermano, Stephen Curry, es la piedra angular de la dinastía de Golden State y uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

La idea de ver a los dos hermanos, ambos tiradores de élite y figuras icónicas, compartiendo la cancha con el mismo uniforme es un sueño para muchos. Más allá del valor sentimental, la sinergia en el juego entre ambos podría ser devastadora para las defensas rivales.

Un lanzador muy efectivo

"La posibilidad de que Seth Curry se una a los Warriors es fascinante", comentó un analista de la liga. "No solo por el factor familiar, sino por la capacidad de Seth para encajar perfectamente en el sistema ofensivo de Golden State. Su habilidad para lanzar triples con alta eficiencia y su capacidad para jugar sin balón lo harían un arma formidable al lado de su hermano y el resto de los veteranos del equipo".

El sistema de los Warriors, basado en el movimiento de balón, los cortes y el tiro de tres puntos, parece hecho a la medida para un jugador como Seth Curry. A lo largo de su carrera, ha demostrado ser uno de los tiradores más fiables de la NBA, con un porcentaje de acierto que consistentemente se ubica entre los mejores de la liga.

Su incorporación proporcionaría una capa adicional de amenaza ofensiva, obligando a los rivales a estirar sus defensas y abriendo espacios para los cortes y las penetraciones de otros jugadores.