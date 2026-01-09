Famoso galán cubano se convierte en el primer latino en posar para Dolce & Gabbana

Suscríbete a nuestros canales

El 2026 arranca con una noticia impactante en el mundo de la moda y el entretenimiento, y es que, el actor cubano, Alberto Guerra, conocido por su trabajo en “Griselda” alcanzó un nuevo hito en su carrera tras protagonizar una campaña global con Dolce & Gabbana.

Pero, las buenas noticias no terminan allí, pues, el artista quien es esposo de la actriz mexicana, Zuria Vega, colaboró junto a Madonna que también derrochó sensualidad en esta nueva propuesta de la exclusiva marca.

La colaboración histórica de Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana vuelve a sorprender al unir fuerzas con Madonna para relanzar su legendaria fragancia The One, celebrando los 20 años de este clásico del perfumismo con una campaña visualmente cautivadora.

Lo que realmente agita las redes es la presencia de Alberto Guerra junto a Madonna como los protagonistas principales de esta historia de deseo, belleza y sensualidad.

El fotógrafo creativo Mert Alas, reconocido por sus campañas provocadoras y cinematográficas, fue el encargado de dirigir y capturar cada escena. Las imágenes y el video que acompañan la campaña transmiten una química intensa entre la cantante de 67 años y el actor de 43.

Unión de la experiencia con el talento

Madonna ha estado vinculada con Dolce & Gabbana durante décadas, símbolo de un estilo audaz que desafía los convencionalismos. Aunque ahora se encuentra en una etapa más madura de su carrera, la artista demuestra que la sensualidad no tiene edad.

Ella no solo posó para las imágenes, sino que además interpretó en italiano la clásica canción “La Bambola”. La elección de la cantante como protagonista, a sus 67 años, no solo celebra su legado musical y cultural, sino que también da un golpe de timón contra la juventud.

Para Alberto Guerra, esta campaña representa mucho más que una portada más. Su carrera, que ha crecido a nivel internacional gracias a proyectos como “Griselda” y “La Reina del Sur”, captó la atención de Madonna y su equipo, quien propuso trabajarlo a su lado, tal como lo hicieron en 2024.

La presencia de Guerra, elegante en traje sastre negro que contrasta con la sensualidad madura de Madonna, añade un nuevo capítulo a su trayectoria artística y lo consolida como un rostro atractivo y sofisticado también en el mundo del fashion marketing.