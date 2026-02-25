Anthony Davis rompe el silencio sobre su nueva etapa junto a Trae Young

Suscríbete a nuestros canales

El panorama de la NBA ha dado un vuelco sísmico tras el cierre del mercado de traspasos, y el epicentro no es Los Ángeles ni San Francisco, sino la capital de la nación. Por primera vez desde su salida de los Lakers, Anthony Davis ha hablado abiertamente sobre su futuro en los Washington Wizards, enviando un mensaje directo de optimismo a una afición que aún intenta procesar los movimientos de su directiva.

Una apuesta por la química

En una entrevista exclusiva con Monumental Sports Network, "La Ceja" se mostró entusiasmado por compartir pista con el base All-Star Trae Young, quien también llegó a los Wizards en un movimiento paralelo que desmanteló los proyectos anteriores de Dallas y Atlanta.

"Creo que Trae y yo podemos ser un dúo dinámico", afirmó Davis con convicción. "Su capacidad de pase, su tiro y su habilidad para leer el juego en el pick-and-roll son irreales. Cada vez que he tenido un base que sabe lanzar 'lobs' y tomar las decisiones correctas, mi juego ha alcanzado otro nivel".

La reconstrucción más ambiciosa de la liga

Los Wizards han pasado de ser un equipo en el fondo de la tabla a poseer uno de los núcleos más intrigantes de la liga para la temporada 2026-27. El plan de la gerencia ha sido claro: rodear a su joven promesa, el francés Alex Sarr, con veteranía de élite y capacidad anotadora.

A pesar de que ambos jugadores se encuentran actualmente recuperándose de lesiones (Davis de una cirugía en la mano izquierda y Young de una lesión sufrida antes de su salida de los Hawks), la visión a largo plazo es lo que mantiene la expectativa en Washington.

El factor defensivo: Davis llega para anclar una defensa que ha sido históricamente porosa, permitiendo que Young se enfoque en la creación ofensiva.

Sinergia en ataque: El promedio de 8.9 asistencias de Young esta temporada parece el complemento perfecto para un Davis que, antes de su lesión, registraba 20.4 puntos y 11.1 rebotes por encuentro.

Reacciones en la liga

El movimiento no ha pasado desapercibido para los antiguos compañeros de Davis. Incluso LeBron James, en su reciente podcast Mind the Game, admitió estar "intrigado" por lo que puede suceder en D.C. "El nivel de talento de AD está fuera de este mundo, y Trae es una amenaza constante. Ver cómo encajan con un joven como Sarr va a ser fascinante", comentó James.

¿Qué esperar para el resto de la temporada?

Aunque los aficionados sueñan con ver el debut de su nueva dupla estelar en las próximas semanas, la directiva de los Wizards ha insinuado que podría ser extremadamente cautelosa. Con un récord actual de 16-41, el objetivo no es salvar la presente campaña, sino asegurar que tanto Davis como Young lleguen al campamento de entrenamiento de 2026 al 100% de sus capacidades.