La ofensiva de Francisco Quevedo: Un quinteto de oportunidades para brillar en la R10 de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La mañana de este miércoles 25 de febrero, el equipo de Meridiano Web estuvo presente en la jornada de ajustes en el hipódromo La Rinconada y la visita sirvió como base fundamental para la búsqueda de la información para nuestros lectores basados en las entrevistas hacia los jinetes y entrenadores que son los protagonistas para la reunión número 10.

Entrevista en vivo: Francisco Quevedo montas R10 La Rinconada

Desde los espacios de la arena caraqueña, uno de los jinetes más destacados es el profesional Francisco "Kid" Quevedo quien conversó en entrevista para este medio digital, acerca sus cinco compromisos para el primer domingo del tercer mes del año. En este momento el joven jinete se encuentra en el tercer lugar de la estadística de este meeting con siete victorias.

Saludos Francisco, gracias por brindarte la entrevista. Este domingo tienes cinco montas para la reunión dominical 10. Comienza en la primera carrera con el ejemplar El Relámpago que reaparece luego de un corto paro de 35 días ¿Coméntanos acerca de la preparación de este alazán?

-Es un caballo que no he tenido la oportunidad de trabajarlo, pues lo hace su traqueador y hoy, en conversación con él me comenta que está excelente. Se mantiene en óptimas condiciones y esperamos que cómo se le presenta en la carrera, porque es bastante pareja, el caballo estará haciendo una buena competencia.

Luego en la sexta carrera que será el cierre del ciclo no válido repites la monta del importado San Benito (USA), pues regresa al óvalo caraqueño tras 37 días sin correr y podría buscar mantener su invicto, presentado por el “Rey de la Efectividad” Riccardo D’Angelo.

-Efectivamente, un caballo que viene de llegar muy bien. Esta carrera es parejita donde van caballos fuertes como Toro Salvaje (USA), Preposition (USA). Esperemos que nuestro caballo San Benito esté muy bien, por lo que trataremos de hacer muy buena competencia y hacer un buen espectáculo para el público, pues esta carrera será emocionante.

Compromisos 5y6 Nacional: R10 La Rinconada

Francisco, nos vamos para la jornada de 5y6 y en la primera válida repites el compromiso de conducir al potro tresañero Magneto, pues retorna a la pista luego de 112 días sin correr y regresa a la cuadra del trainer Riccardo D’Angelo.

-Magneto viene de llegar muy bien en su última. El entrenador Riccardo D’Angelo le dio un leve descanso después de esa competencia. Agarró más físico, más peso y está más maduro. De verdad que este potro corría las carreras un poco distraído y ahora va más serio. Esperamos hacer una buena competencia.

La tercera válida que es para el lote de yeguas nacionales e importadas, montarás a la cuatroañera Toda Una Rubia.

-Hoy observé a la yegua con su traqueador, lo hizo muy bien, pero he tenido la oportunidad de galoparla en otras ocasiones. Se ha mantenido en óptimas condiciones. Agradecido con su propietario quien me da nuevamente el apoyo al igual que el apoyo de su entrenador Oscar Manuel González, ya que venimos haciendo una buena yunta y la semana pasada monté a la yegua Bella Catira. Ahora me da la oportunidad de montar a la yegua Toda Una Rubia y aprovechar esta oportunidad al 100% estoy bastante contento.

Cierras tus compromisos en la conocida carrera de los acumulados con el castaño Gran Euro que reaparece luego de 112 días sin correr.

-Hoy, el caballo fue hasta el aparato y lo hizo muy bien. Se mantiene en condiciones en cancha. Su entrenador ha hecho un gran trabajo con este caballo. Esperamos hacer una buena carrera.