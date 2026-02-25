El caso Aspiration sacude a la NBA: El contrato de Kawhi Leonard en la cuerda floja

Suscríbete a nuestros canales

La NBA se encuentra ante uno de los escándalos administrativos más graves de su historia moderna. Lo que comenzó como una investigación sobre los vínculos comerciales entre los LA Clippers y la empresa de sostenibilidad Aspiration, ha escalado hasta convertirse en una amenaza real para la estabilidad de la liga: la posible invalidación del contrato de su superestrella, Kawhi Leonard.

El núcleo del escándalo: pagos "bajo la mesa"

La controversia, destapada originalmente por el periodista Pablo Torre, gira en torno a un presunto esquema de elusión del límite salarial (salary cap circumvention). Se alega que Leonard recibió aproximadamente $28 millones de dólares (con proyecciones que alcanzan hasta los $48 millones en acciones y beneficios) a través de Aspiration, una empresa en la que el dueño de los Clippers, Steve Ballmer, invirtió fuertemente.

Lo que ha encendido las alarmas de la oficina del comisionado Adam Silver son los reportes de que este acuerdo era, en esencia, un "trabajo fantasma":

No existen registros de que Leonard haya realizado labores promocionales para la empresa.

El contrato incluía cláusulas que vinculaban los pagos a su permanencia en el equipo.

Aspiration se declaró en bancarrota en 2025, revelando deudas pendientes con Leonard que no figuran en los libros de la NBA.

El fin del contrato

El analista de Yahoo Sports, Tom Haberstroh, ha confirmado que la liga está considerando seriamente la invalidación del contrato de Leonard como medida ejemplarizante.

"Es posible que Adam Silver imponga un castigo que incluya forzar la anulación del contrato de Kawhi", señaló Haberstroh. "Esa opción está sobre la mesa".

De ejecutarse esta medida, Leonard se convertiría en agente libre inmediato en medio de la temporada 2025-26, un escenario sin precedentes que podría alterar el equilibrio de poder justo antes de los playoffs.

Un mercado en alerta: El acecho de los grandes

La sola posibilidad de que un jugador del calibre de Leonard (quien promedia 28 puntos por partido esta temporada) quede libre ha desatado un frenesí de interés en tres destinos principales que ya mueven sus fichas en las sombras.

Los Angeles Lakers aparecen como el destino más lógico por geografía y ambición; la posibilidad de que Kawhi permanezca en su ciudad natal para formar un "Big Three" generacional junto a Luka Doncic y LeBron James es un escenario que los de púrpura y oro no dejarán pasar, buscando esa pieza defensiva de élite para asegurar el título.

Por otro lado, los Golden State Warriors ven en Leonard el complemento perfecto para maximizar los últimos años de la ventana ganadora de Stephen Curry, especialmente tras la necesidad de cubrir el vacío dejado por la lesión de Jimmy Butler. Finalmente, los New York Knicks se perfilan como el contendiente más serio del Este, confiando en que su sólida estructura defensiva es el ecosistema ideal para rodear a un Leonard que busca un entorno competitivo de alto nivel.

Antecedentes y consecuencias

La liga ya tiene un precedente histórico: el caso de Joe Smith con los Minnesota Timberwolves en el año 2000, donde se invalidaron contratos y se retiraron selecciones de primera ronda por acuerdos secretos similares. Sin embargo, anular el contrato de una figura top-10 de la liga como Leonard llevaría el conflicto a una batalla legal sin cuartel con la Asociación de Jugadores (NBPA).

Sin selecciones de draft (entregadas en cambios previos) y sin su estrella, el equipo de Steve Ballmer enfrentaría una era de oscuridad justo cuando acaban de inaugurar su flamante estadio, el Intuit Dome.