Clara Vegas se hará operación estética rumbo al Miss Universo 2026

Suscríbete a nuestros canales

La Miss Venezuela 2025 Clara Vegas sigue con su intensa preparación rumbo al Miss Universo 2026, a celebrarse en Puerto rico. La rubia reveló en sus redes sociales, que entrará a quirófano para operarse los senos.

Clara a quirófano

La querida “Shorty” que brilló en la semana de la moda de Nueva York, confirmó la noticia desde la intimidad de su casa con gran emoción, ya que es algo que deseaba desde hace mucho tiempo.

Vegas que representó al estado Miranda en el pasado Miss Venezuela, ya se ha hecho pequeños retoques en cara y los dientes, con miras al certamen universal en el que buscará para el país la octava corona.

“En muy pocos días me van a operar. No saben la emoción, esto es algo que me he querido hacer toda la vida”, expresó con el gran carisma que la caracteriza.

La modelo y actriz profesional, pidió a sus seguidoras que han pasado por el procedimiento, algunos tips para la recuperación.

Hasta el momento no se conoce quién será el responsable de la operación.

Estadía en Nueva York

Hace semanas la joven brilló en la gran manzana desfilando para importantes diseñadores como Giannina Azar y Raúl Peñaranda.

Clara desfiló con actitud y fuerza, impactando al público presente y mostrando su entrega para la corona universal que ostente la mexicana Fátima Bosch.