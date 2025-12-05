Clara Vegas es Miss Venezuela 2025 Sigue el legado de su madre Andreina Goetz

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela tiene nueva reina, Clara Vegas Goetz, representante del estado Miranda, ganó el título de Miss Universe Venezuela 2025, en una emocionante gala celebrada en el Salón Espacio, del Centro Comercial Líder.

Clara se impuso en la final

Desde el comienzo de la competencia la belleza se perfilaba como gran favorita por su estatura de 1.84, porte, belleza y enérgica pasarela.

Clara se coronó con un hermoso vestido inspirado en las históricas minas de San José, en Tenerife. Una pieza intervenida con más de 12.000 cristales de roca, que mostró el movimiento ondulante del viento sobre las dunas y crearon un efecto de brillo etéreo, de la firma Koii.

El cuadro de honor quedó conformado por:

Miss Monagas: Gabriela Villegas 4ta finalista

Miss Yaracuy: Gabriela de la Cruz 3ra finalista

Miss Mérida: Milena Paola Soto 2da finalista

Miss Amazonas: María Evangelista Alayon 1ra finalista

Detalles de la reina

Clara Vega Goetz es actriz, modelo, tiene 23 años y es apasionada por conocer culturas y aprender idiomas. Sus pasatiempos favoritos son pintar, cantar, bailar, leer, hacer ejercicio y viajar por diversos lugares del mundo, en especial a Los Ángeles y Londres, donde ha vivido.

La nueva embajadora de la belleza nacional acumula 211 mil seguidores en Instagram, ha participado en diversas obras teatrales y tiene cuatro hermanos.

Ahora la belleza comienza su preparación rumbo al Miss Universo 2026, que se celebrará en San Juan, Puerto Rico, donde buscará ser la sucesora de la mexicana Fátima Bosch.

La joven es hija de Miss Bolívar y Miss Venezuela 1990, Andreina Goetz Blohm, quien desde el día uno ha sido gran apoyo para su pequeña en el certamen más importante del país.