Clara Vegas ratifica su favoritismo en el Miss Venezuela: Así luce en traje de baño

Suscríbete a nuestros canales

Clara Vega es la hija de la emblemática Miss Venezuela 1990 Andreina Goetz Blohm, que hoy busca la corona de la mujer más bella del país. Una joven con una personalidad chispeante, arrolladora y enérgica, que goza de gran popularidad en las redes sociales, siendo favorita al título nacional.

A través de Instagram la belleza que acumula 121 mil seguidores, compartió un carrusel de cuatro fotografías luciendo radiante en traje de baño de dos piezas, fondo dorado y con su llamativo corte de cabello.

Gran favoritismo

La joven no solo muestra su impactante belleza dorada, sino también las buenas curvas que se gasta rumbo a la final del concurso más importante del país. Desde que Clara dio a conocer su postulación para el certamen se ha sometido a un fuerte entrenamiento con Ricardo Cameron, para sacar una silueta tonificada.

Las nuevas fotografías son un derroche de sensualidad y clase, realizadas por Johan Chango, que supo como captar la belleza de Vega, que podría ser Miss Bolívar, como lo fue su progenitora en el Miss Venezuela 1990.

“En el set la increíble Clara Vega por la corona de Miss Venezuela 2025”, escribió el fotógrafo, que hizo reventar las redes sociales el domingo 24 de agosto con las fotografías promocionales de la modelo y actriz, que vivió por muchos años en Londres.

Madre e hija

Hoy Vega busca lograr la misma hazaña que su madre, de llevarse el título nacional, y luego representar a Venezuela en el Miss Universo 1990 realizado en Los Ángeles, Estados Unidos, donde ocupó un lugar entre las 10 semifinalistas.