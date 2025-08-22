Miss Venezuela 2025: Reveladas las 25 candidatas oficiales ¡Conócelas!

La noche de este jueves 21 de agosto la organización Miss Venezuela reveló las 25 misses por los tres títulos nacionales más importantes. A través de YouTube Harry Levy y Nina Sicilia, realizaron una divertida dinámica para revelar al público los nombres de las soñadoras.
Todo un momento especial para el certamen más importante del país, que marca el comienzo de la ruta de la belleza 2025 que se realizará en El Nivel Espacio, del Centro Comercial Líder, y con la animación de Maite Delgado y José Andrés Padrón.
Lista de candidatas
Un grupo de mujeres bellas, altas y con profesiones sólidas, que buscan representar el tricolor nacional en el 2026 en Miss Universo, Mundo e Internacional, los tres Grand Slam más importantes y antiguos del mundo.
Entre las seleccionadas existen rostros muy conocidos como modelos que ha participado en otros concursos y la hija de una emblemática Miss Venezuela.
Por los regionales las ganadoras fueron:
Táchira - Valeria del Amor
Carabobo - Auri López
La Guaira - Génesis Núñez
Zulia - Valeria Di Martino
Aragua - Luisana Díaz
Guárico - Joha Aponte
Distrito Capital - Andrea Molina
Seleccionadas por la EPI
El grupo de 25 participantes lo completan las misses seleccionadas por el Evaluación Presencial Integral (EPI) y dos de los regionales de Distrito y Carabobo.
Gabriela Villegas
María Laura Alayón
Clara Vega
Milena Soto
Mística Núñez
Silvia Maestre
Yelimar Fonseca
Kelly Maita (Distrito Capital)
Rosangela Deyan
Daniela Sandoval
Liuva Hernández
Stephanía Torrellas (Carabobo)
Fabiola Marín
Gabriela de la Cruz
Valentina Martínez
Yosdany Navarro
Génesis Mendoza
Anabelly Ojeda
Ahora comienza un camino de preparación por parte de la organización para todas las galas del certamen, como entrevistas en "Portadas", Gala de Imposición de Bandas, gala Interactiva, sesiones de fotos, preliminar, coronación de Miss Venezuela Mundo e Internacional y la gran noche del Miss Venezuela Universo.
Todo un derroche de elegancia, glamour y fuerza que muestra al mundo la belleza de la mujer venezolana.