Miss Venezuela 2025: Reveladas las 25 candidatas oficiales ¡Conócelas!

La noche de este jueves 21 de agosto la organización Miss Venezuela reveló las 25 misses por los tres títulos nacionales más importantes. A través de YouTube Harry Levy y Nina Sicilia, realizaron una divertida dinámica para revelar al público los nombres de las soñadoras.

Todo un momento especial para el certamen más importante del país, que marca el comienzo de la ruta de la belleza 2025 que se realizará en El Nivel Espacio, del Centro Comercial Líder, y con la animación de Maite Delgado y José Andrés Padrón.

Lista de candidatas

Un grupo de mujeres bellas, altas y con profesiones sólidas, que buscan representar el tricolor nacional en el 2026 en Miss Universo, Mundo e Internacional, los tres Grand Slam más importantes y antiguos del mundo.

Entre las seleccionadas existen rostros muy conocidos como modelos que ha participado en otros concursos y la hija de una emblemática Miss Venezuela.

Por los regionales las ganadoras fueron:

Táchira - Valeria del Amor

Carabobo - Auri López

La Guaira - Génesis Núñez

Zulia - Valeria Di Martino

Aragua - Luisana Díaz

Guárico - Joha Aponte

Distrito Capital - Andrea Molina

Seleccionadas por la EPI

El grupo de 25 participantes lo completan las misses seleccionadas por el Evaluación Presencial Integral (EPI) y dos de los regionales de Distrito y Carabobo.

Gabriela Villegas

María Laura Alayón

Clara Vega

Milena Soto

Mística Núñez

Silvia Maestre

Yelimar Fonseca

Kelly Maita (Distrito Capital)

Rosangela Deyan

Daniela Sandoval

Liuva Hernández

Stephanía Torrellas (Carabobo)

Fabiola Marín

Gabriela de la Cruz

Valentina Martínez

Yosdany Navarro

Génesis Mendoza

Anabelly Ojeda

Ahora comienza un camino de preparación por parte de la organización para todas las galas del certamen, como entrevistas en "Portadas", Gala de Imposición de Bandas, gala Interactiva, sesiones de fotos, preliminar, coronación de Miss Venezuela Mundo e Internacional y la gran noche del Miss Venezuela Universo.

Todo un derroche de elegancia, glamour y fuerza que muestra al mundo la belleza de la mujer venezolana.