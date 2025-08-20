Farándula

Ashley Flete quiere conquistar la corona de Miss Venezuela (+Entrevista)

Por Kleimar Reina
Miércoles, 20 de agosto de 2025 a las 02:08 pm

La finalista del Miss Universe Latina contó todas las tensiones que se vivieron tras bastidores

Tras su paso por el ‘Miss Universe Latina: el reality’, la venezolana Ashley Flete visitó el Bloque Dearmas para conversar sin filtros sobre su experiencia, proyectos a futuro y la posibilidad de ingresar al Miss Venezuela.

Nacida en Venezuela, la joven de 24 años migró a Estados Unidos a los 16. Su propósito de convertirse en odontóloga, lo cambió por las pasarelas, en un momento de explorar nuevas pasiones.

Su participación en el programa de Telemundo hizo que su popularidad subiera como la espuma, siendo un descubrimiento para muchos fanáticos de los certámenes de belleza, quienes la aclaman para unirse a las filas del Miss Venezuela.

Por ser una mujer competitiva, la modelo con también raíces dominicanas, dio la batalla en el Miss Universe Latina frente a más de 20 candidatas de distintas nacionalidades. Con este último proyecto, Ashley Flete se extendió comentado las tensiones que se vivieron fuera de cámara a lo largo de dos meses.

¡Mira el video y disfruta de esta majestuosa entrevista!

Miércoles 20 de Agosto de 2025
