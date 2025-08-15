Harry Levy revela cuándo se conocerán a las candidatas del Miss Venezuela 2025

Suscríbete a nuestros canales

Harry Levy, es un nombre y apellido muy conocido en la industria de la belleza nacional. Por muchos años fue parte de la organización Miss Venezuela como asistente de Osmel Sousa, y presentador del programa “Más Allá de la Belleza”, en el que llevó diversión, entretenimiento y mucha información a los venezolanos.

Ahora llega al Miss Venezuela, el certamen más importante de nuestro país, en el rol de director artístico y creativo, que le da la oportunidad de desarrollar contenidos de multimedia e innovación para todas las plataformas digitales del concurso, que comparte junto a Nina Sicilia.

Respeto y orgullo por el certamen

Levy, quien tiene una trayectoria de más de 15 años, fue muy claro en mostrar la felicidad, ganas y compromiso como directivo del concurso y evaluar a esas mujeres que llegan a Venevisión, para entrar en el certamen.

Afirma que dividir los tiempos es muy importante para todas las actividades que tiene entre Miami y Caracas, en especial ahora que en los próximos meses comienza oficialmente la temporada de la belleza 2025 con la gala de presentación en Venevisión.

“Se puede hacer todo con una buena planificación, estos días estaré acá hasta que se haga el anuncio de las candidatas oficiales para este año en el Miss Venezuela. Luego voy a Miami, por unos compromisos allá. No me quiero perder nada, ni las galas, sesiones de fotos y preparación de las misses, lo disfrutó mucho”, ha comentado.

EPI 2025

Desde las oficinas de Miss Venezuela en Venevisión, el apasionado por el entretenimiento, la moda y la belleza, fue muy claro en hablar de la Evaluación Presencial Integral (EPI), que se llevó a cabo el viernes 8 de agosto, con jóvenes de diversos lugares del país.

Junto a Nina Sicilia y Brian Urea, Harry evaluó cada detalle de las seleccionadas como su historia, pasarela, cuerpos en traje de baño, medidas y entrevistas personales.

“Vi mujeres muy preparadas y enfocadas, eso es algo que viene en el ADN de la venezolana. Sabe cómo enfrentarse a un casting de Miss Venezuela. Desde abril y mayo abrimos las postulaciones, las conozco, también por redes, por eso me dio mucho placer de conocerlas en personas”, dijo con mucha emoción.

El criollo ha mencionado que aunque la EPI puede ser un momento de muchos nervios para las chicas, trató junto al equipo de expertos que se mostraran tal y como son.

Fecha para conocer a las misses

Finalmente, ha comentado que será el próximo 21 de noviembre que las candidatas que asistieron a la EPI del Miss Venezuela, conocerán a través de YouTube, quienes fueron las seleccionadas para formar parte de la clase 2025.

Las seleccionadas se unirán a las reinas de los regionales del Táchira, Zulia, Carabobo, Aragua, La Guaira, Guárico, Distrito Capital y Anzoátegui.